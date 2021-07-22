文頌嫻45歲生日「七魔女」慶祝　為愛棄事業享受湊女：一切都值得

文頌嫻（Annie）已淡出幕前多年，日前45歲生日獲其「七魔女」閨密團的佘詩曼、姚樂怡、湯盈盈、周家蔚、鍾麗淇及梁靖琪全員到齊慶祝；「七魔女」當年因工作結緣，至今各有發展，並找到屬於自己的幸福，而文頌嫻的「幸福」則是樂於擔任人妻與媽媽的角色。



文頌嫻（Annie）日前45歲生日獲其「七魔女」佘詩曼、姚樂怡、湯盈盈、周家蔚、鍾麗淇及梁靖琪全員到齊慶祝。(annie_manchunghan@Instagram)

「七魔女」齊集慶祝文頌嫻45歲生日

文頌嫻日前分享「七魔女」為其慶祝45歲生日的照片，除#hashtag「視后駕到」以外，更寫道：「精心佈局，巧妙安排，直頭好睇過戲呀！」演藝事業為文頌嫻的人生帶來比別人不一樣的經歷，更與佘詩曼、姚樂怡、湯盈盈、周家蔚、鍾麗淇及梁靖琪由同事關係，變成朋友、玩伴，繼而成為好姊妹。雖然文頌嫻已淡出娛樂圈，但仍見「七魔女」不時聚會，感情仍要好。

幸運是我，因有著您們。 文頌嫻

▼▼▼「七魔女」各自找到屬於自己的幸福，僅一人情路迂迴仍單身，不過卻不急於擁有？▼▼▼

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文頌嫻於1993年加入亞洲電視，標緻的外貌被封為仙氣女神，加上演技出眾獲亞視十大最受歡迎女藝員獎項；其後文頌嫻於2000年轉向無綫電視，參與多套劇集拍攝，尤其以《天子尋龍》、《金裝四大才子》的古裝角色深受觀眾愛戴，可惜始終未獲獎項肯定，2005年選擇離開無綫到內地發展。

文頌嫻於婚後淡出娛樂圈，全職擔任家庭主婦，當女兒有表演，總是充當女兒的助手。(annie_manchunghan@Instagram)

文頌嫻因愛淡出娛樂圈 當上媽媽角色由被照顧變成照顧人

在發展演藝事業之際，有指文頌嫻在一次朋友聚會中認識到商人李梓慎（Jason），二人相戀3年後結婚並於結婚當日宣布已懷上女兒Jamie 3個月的消息。婚後文頌嫻決定擺放女兒於首位，陸續淡出娛樂圈，把心機和時間放在照顧家庭和女兒身上；文頌嫻曾接受訪問時表示，從前，是被照顧的一方，以前有經理人及助手打點一切，只需準時到達工作地點即可，現在卻成為了女兒的助手，當女兒有表演，無論是化妝、梳頭兼司機角色都是由她負責。雖然放棄演藝路上所建立的一切，但文頌嫻總認為能夠成就女兒找出自己的興趣，一切都值得。

我必須要付出時間，才可成就到她，這是我人生另一個階段。 文頌嫻

文頌嫻擺放女兒於首位，認為能夠陪伴女兒成長，找出屬於她自己的興趣，一切都值得。(annie_manchunghan@Instagram)

文頌嫻以女兒為優先 拍劇抱隨緣態度

2020年，文頌嫻復出拍攝ViuTV劇集《打天下》，事前文頌嫻考慮的不是自己闊別熒幕多年能否勝任角色，而是先考慮能否兼顧照顧女兒的責任；文頌嫻分享指，受好友歐錦棠應邀後先與家人商量，僅考慮兩天便答應，不過拍攝前先親自安排好囡囡的上課和課外活動時間。觀眾大讚文頌嫻《打天下》的演繹仍有水準，文頌嫻亦直言或多或少都會引起其戲癮，但卻抱隨緣的態度，仍是希望以家庭為先。對於幸福，每個人的定義亦不相同，但相信對於文頌嫻來說，照顧丈夫與女兒，就是她最大的幸福。

▼▼▼同場加映｜蝦頭（楊詩敏）予人感覺開朗、爽快，但原來她自認在愛情中卻是委曲求全的一方，常常不自覺地失去自我，飽歷情傷，卻也因此而悟出一套人生哲理。與邵子風分開後，蝦頭及早接受心理治療，走出傷痛，覺悟沒辦法令對方喜歡她，但先要喜歡自己。▼▼▼

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▼▼▼同場加映｜黎芷珊主持的訪談節目《單對單》最後一集邀來黎瑞恩，黎瑞恩提到當年離婚原因，曾挽留與埋怨，也曾心有不甘，但卻因抑鬱與胰臟腫瘤，放下「豪門光環」，悟做人最重要快樂與放得開。▼▼▼

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▼▼▼同場加映｜Scarlett Johansson主演的英雄電影《黑寡婦》（Black Widow）於7月上映，Scarlett Johansson兩度離婚，與Colin Jost於去年低調結婚，Colin Jost指Scarlett Johansson對愛情一直寧缺勿濫，他們有很多相似之處對她「有讚無彈」，非常甜蜜▼▼▼