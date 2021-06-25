岑麗香10款甜美減齡手袋　斜揹袋增少女味　用復古LV也絕不老氣？

撰文： 程佩敏 最後更新日期： 2021-06-25 08:00

【岑麗香｜名牌手袋】岑麗香（香香）於無綫劇集《寶寶大過天》飾演新手媽媽，劇內穿搭以碎花長裙、恤衫襯窄腳牛仔褲等法式穿搭示人，宛如岑麗香私下的穿搭造型，甜美時尚，少女味依然。岑麗香平日更會用上簡約手袋款式點綴造型，除了有名牌手袋Louis Vuitton以外，亦會選擇SANDRO、MICHAEL KORS等中價位品牌手袋，甚至連紐約小眾品牌Apede Mod也是她的心水。

【岑麗香｜名牌手袋】岑麗香除了擁有Louis Vuitton、LOEWE大熱手袋款，亦鍾情不少小資品牌手袋。(heungheungeliza@Instagram)

岑麗香雖然已為人妻以及育有兩名囝囝，但仍不減少女氣息。岑麗香經常以碎花裙造型示人，展現青春活力一面，另外她用來搭配的手袋，亦應記「減齡」一功。岑麗香私下愛用的手袋，有不少也是實用又輕巧的斜揹袋款式，也有以容量主的大Tote Bag款；顏色也有橙紅、芥辣黃及粉藍色等，繽紛吸睛，十分切合岑麗香甜美活潑的形象，襯托出少女氣息。

除了Louis Vuitton、LOEWE等大熱名牌手袋款，以意大利手工製造而著名的TOD'S，也是岑麗香喜歡的手袋品牌之一。岑麗香更大膽以粉紅色連身裙，襯上紅色的TOD'S Signature Bag，造型搶眼又有女人味。TOD'S Signature Bag袋身具標誌性花紋與T形金屬飾扣，擁有高辨識度，搭配紅色設計更能點綴造型，適合甜美系的女生。

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在岑麗香日常愛用的手袋中，亦不乏小資女大愛的親民價位手袋，例如是Michale Kors 、Kate Spade等。另外，岑麗香也愛購入小眾品牌，如以廢棄膠樽而製成的Anya Hindmarch I Am A Plastic Bag Tote，以及紐約品牌Apede Mod。2016年成立的Apede Mod，著重高實用度的手袋設計，岑麗香擁有的Le Book款式為品牌其中一個人氣款式，梯形輪廓形狀獨特，充滿知性與玩味感，重點是價格僅約HK$3,261，絕對值得一眾小資女的參考。

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