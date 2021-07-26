林欣彤單眼皮變「偽雙眼皮」 　 6步畫出大眼妝不用雙眼皮膠紙

【林欣彤／單眼皮／化妝】單眼皮化眼妝，眼影會被「吃掉」一大半，亦容易有愈化愈顯浮腫的問題。單眼皮的林欣彤近日在YouTube Channel分享化妝技巧，6個步驟可令雙眼由單眼皮變成「偽雙眼皮」，締造大眼神奇效果。



林欣彤分享自己是典形的單眼皮女生，平日化上眼影容易顯得眼腫，向化妝師偷師過後，掌握變成「偽雙眼皮」技巧。(maglam_@Instargam)

林欣彤分享自己是典形的單眼皮女生，雖然感覺單眼皮的樣子更具性格，但單眼皮加上小眼睛的情況下，平日化上眼影容易顯得眼腫腫，林欣彤於是從化妝師Cyrus Lee身上偷師，掌握了如何化眼影不會顯眼腫的同時，又能放大雙眼。

林欣彤6步畫出「偽雙眼皮」放大雙眼

平日工作妝容，大多都是由林欣彤親自擔任自己的化妝師；要化出「偽雙眼皮眼妝」，林欣彤指第一步先要決定好理想雙眼皮高度。先利用眼影掃沾上啡色眼影填滿，便能加深輪廓，製造「偽雙眼皮」視覺效果；不過切忌一下子掃上眼影，建議一層一層堆疊，效果將更自然。及後再取相同眼影色畫於下眼線位置，以及在眼頭位置掃上香檳金色眼影；完成眼線步驟後可再次於上眼皮掃上啡色眼影，加倍放大眼睛。最後用睫毛夾夾睫毛、塗睫毛膏，刷出濃密又纖長的捲翹睫毛，即使沒有用上雙眼皮膠紙，也可畫出大眼妝容，讓雙眼看起來更有神。

▼▼▼【按圖看】林欣彤「偽雙眼皮眼妝」6步教學； 化眼影時失手，以眼影掃或手指左右暈開即可解決太重手的問題▼▼▼

+ 3

林欣彤於YouTube影片大方分享素顏與化上「偽雙眼皮眼妝」的對比圖，雙眼明顯放大。( 林欣彤 Mag Lam@YouTube截圖）

事前準備不可少 林欣彤6工具助打造「偽雙眼皮眼妝」

化妝技巧固然重要，但化妝工具同樣重要。除了選用自然的啡色眼影避開浮腫，林欣彤分享眼影掃具亦要細心挑選，最好選擇掃毛較厚實的眼影掃，掃毛太鬆的掃具難以畫出「偽雙眼皮」效果；另外，她又提醒睫毛夾需定時替換橡膠墊，才會令眼睫毛夾出弧度，而且並不是每個睫毛夾都能完全符合眼形，在夾的過程中，需分別針對眼頭、眼尾部份，才能夾出捲翹效果，自然地放大雙眼。

▼▼▼【按圖看】林欣彤「偽雙眼皮眼妝」所需化妝工具，眼影掃需選擇掃毛較厚實的款式，HK$75 Kiss Me眼線液是其中1樣好幫手？▼▼▼

+ 2

▼▼▼同場加映｜吳若希（Jinny）在YouTube Channel自揭黑歷史，笑言就連自己也以為自己整過容。她解釋，改善了化眼妝技巧以放大雙眼，更為大家示範如何利用大地色眼影化出1個日常大眼妝容，吳若希公開小眼變深邃大眼的秘訣。▼▼▼

+ 2

▼▼▼同場加映｜近年化妝趨勢講求自然，就連眉妝亦然，曾經流行的韓式一字眉與歐式眉型不再，現時主要趨向按照本身眉毛形狀加以修飾即可。畫眉新手可參考Kelvin老師在YouTube的教學，只需5步就能由稀疏眉毛變成自然濃眉。▼▼▼

+ 2

▼▼▼同場加映｜臉部容易出油浮粉，尤其天氣悶熱，本身皮膚容易泛紅，溶妝情況更嚴重，化妝需要碎粉幫忙定妝，打造控油持久妝感，碎粉如何正確使用？▼▼▼