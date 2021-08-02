Uniqlo、GU 20款減價連身裙　顯瘦必選方領款　減齡碎花裙僅售$39

【GU／Uniqlo／減價／連身裙】舒適飄逸的連身裙不挑身材又涼爽，成為女生遮肉「恩物」。日本品牌GU和Uniqlo熱賣中的連身裙正進行減價優惠，款式多樣，包括吊帶裙、A字型長裙、泡泡袖連身裙等，快趁減價入手心儀單品。



GU、UNIQLO熱賣中的連身裙正做減價優惠，快趁減價入手心儀單品。（gu.hongkong）

GU減價連身裙



今年GU推出不少氣質甜美的連身裙款，包含流行元素如碎花、泡泡袖、方領設計等，走少女路線散發年輕氣息。而且用色搶眼大膽，例如有鮮艷的橘黃色、夢幻的香芋紫色、淡雅的橄欖綠色等，輕鬆穿出活潑感；加上束腰、綁帶等細節設計，無論是纖瘦嬌小、梨形身材，還是肉感身材的女生都適合，打造日系簡約風格之餘，又能遮擋修飾身材缺點。特別是方領泡泡袖連身裙款，上身具顯瘦效果，甜美時尚。GU不少熱賣連衣裙單品正以減價優惠出售，是女生們入手夏季連衣裙的好時機！

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Uniqlo減價連身裙



風格簡約的Uniqlo推出質地舒適的連身裙，當中不少以棉質製成，觸感輕盈順滑，穿上後涼爽又舒適。連身裙款式多樣，包括寬鬆吊帶裙、淨色連身裙百搭舒適、背心長裙可「一衣兩穿」——單穿或配襯長褲，一樣時尚好看。除了極簡設計，Uniqlo今季還推出鮮色花紋、直條紋連身裙，印花充滿活力打破沉悶感，清新造型讓人眼前一亮，價錢更是最低$79即可入手。連身裙一穿就可出門，省卻了襯衫造型時間，方便又時尚，絕對是懶女生「看門口」必備！

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除了連身裙之外，短褲、短裙也是女生夏日時尚穿搭的首選。Uniqlo及GU推出了不少簡單易襯又價格實惠的短褲、短裙款式，當中不少服飾質地用麻棉製成，質料通爽透氣，即使天氣侷促也不會感到悶熱。不少單品採用明亮出挑的顏色設計，例如是淡紫色、橄欖綠、粉色等，顏色柔和又吸睛。

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每日都苦惱著如何搭配衣服？不妨參考Uniqlo、GU「一衣多穿」的穿搭法則。只需一件單品，如一條樸素的黑色西褲，搭配襯衫和一件針織衣，襯出簡約適合通勤的造型；針織衣除了可當外套單穿，也可把將針織衣綁結掛在肩上，打造層次感。無論工作、外遊都適合，絕不重複失手，是懶人必學的穿搭方法。

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