Uniqlo、GU 20款減價連身裙　顯瘦必選方領款　減齡碎花裙僅售$39

撰文：劉思婷
出版：更新：

【GU／Uniqlo／減價／連身裙】舒適飄逸的連身裙不挑身材又涼爽，成為女生遮肉「恩物」。日本品牌GU和Uniqlo熱賣中的連身裙正進行減價優惠，款式多樣，包括吊帶裙、A字型長裙、泡泡袖連身裙等，快趁減價入手心儀單品。

GU、UNIQLO熱賣中的連身裙正做減價優惠，快趁減價入手心儀單品。（gu.hongkong）

GU減價連身裙

今年GU推出不少氣質甜美的連身裙款，包含流行元素如碎花、泡泡袖、方領設計等，走少女路線散發年輕氣息。而且用色搶眼大膽，例如有鮮艷的橘黃色、夢幻的香芋紫色、淡雅的橄欖綠色等，輕鬆穿出活潑感；加上束腰、綁帶等細節設計，無論是纖瘦嬌小、梨形身材，還是肉感身材的女生都適合，打造日系簡約風格之餘，又能遮擋修飾身材缺點。特別是方領泡泡袖連身裙款，上身具顯瘦效果，甜美時尚。GU不少熱賣連衣裙單品正以減價優惠出售，是女生們入手夏季連衣裙的好時機！

▼▼▼【按圖看GU減價連身裙　少女風瞬間減齡　方領泡泡袖顯瘦百搭　最平低至$39▼▼▼

+6

Uniqlo減價連身裙

風格簡約的Uniqlo推出質地舒適的連身裙，當中不少以棉質製成，觸感輕盈順滑，穿上後涼爽又舒適。連身裙款式多樣，包括寬鬆吊帶裙、淨色連身裙百搭舒適、背心長裙可「一衣兩穿」——單穿或配襯長褲，一樣時尚好看。除了極簡設計，Uniqlo今季還推出鮮色花紋、直條紋連身裙，印花充滿活力打破沉悶感，清新造型讓人眼前一亮，價錢更是最低$79即可入手。連身裙一穿就可出門，省卻了襯衫造型時間，方便又時尚，絕對是懶女生「看門口」必備！

▼▼▼【按圖看Uniqlo減價連身裙　風格多變印花用色大膽　最低$79可入手▼▼▼

+6

除了連身裙之外，短褲、短裙也是女生夏日時尚穿搭的首選。Uniqlo及GU推出了不少簡單易襯又價格實惠的短褲、短裙款式，當中不少服飾質地用麻棉製成，質料通爽透氣，即使天氣侷促也不會感到悶熱。不少單品採用明亮出挑的顏色設計，例如是淡紫色、橄欖綠、粉色等，顏色柔和又吸睛。

▼▼▼【同場加映：Uniqlo、GU 麻棉短褲、短裙質料通爽透氣最平$59可入手？】▼▼▼

+16

每日都苦惱著如何搭配衣服？不妨參考Uniqlo、GU「一衣多穿」的穿搭法則。只需一件單品，如一條樸素的黑色西褲，搭配襯衫和一件針織衣，襯出簡約適合通勤的造型；針織衣除了可當外套單穿，也可把將針織衣綁結掛在肩上，打造層次感。無論工作、外遊都適合，絕不重複失手，是懶人必學的穿搭方法。

▼▼▼【同場加映：GU、Uniqlo「一衣多穿」示範　透視襯衫性感又顯瘦最平HK$99可入手？】▼▼▼

+16
性愛教室｜換體位不是愈多愈好？　專家解答一晚多於這數目難高潮12星座開運名牌手袋　人馬襯綠色旺人緣　雙魚用黃色增魅力助桃花東京奧運｜中國女排出局或朗平最後一役　有意隱退過想要的生活減肥｜MAMAMOO頌樂韓式減肥餐　營養師認可：倒三角飲食不用戒飯GU/ZARA/H&M 30款新品泳衣推介　復古連身款大熱　細胸必選荷葉邊
Uniqlo
GU
穿搭時尚
穿搭教室
時尚
美妝穿搭
着數優惠
發表評論...