GU/ZARA/H&M 30款新品泳衣推介　復古連身款大熱　細胸必選荷葉邊

【泳衣／GU／ZARA／H&M】想要添置時尚又平價的新款泳衣？GU、ZARA和H&M推出的新款泳衣不容錯過。今年的泳衣設計更吹起復古風潮，有不少連身泳衣，又或是印上懷舊碎花圖樣，充滿復古風味。若鍾情簡約設計的泳衣，則可選擇GU新推出的泳衣款式，以綁結、間條紋、樹葉紋等設計作點綴，可愛細節加上實惠價錢，無疑成為女生泳衣的「新寵」。



GU推出全新泳衣款式，以綁結、間條紋、樹葉紋等設計作點綴，十分可愛。（gu_global@IG）

GU新品泳衣



走年輕可愛路線的GU推出新品泳衣，秉承品牌一貫的簡約作風，明亮配色包括卡其色、肉桂色、橄欖綠色等，加上可愛又吸睛的小細節設計，例如不對稱肩帶款、蝴蝶結綁帶、鏤空挖腰款，還有可拆帶的平口泳衣，設計方便又貼心。喜歡氣質簡約風格的女生，千萬不要錯過GU推出的全新泳裝系列！

▼▼▼【按圖看】GU全新泳衣系列：可愛不失性感 性價比之冠▼▼▼

+ 7

ZARA新品泳衣



誰說歐美風的泳衣一定很狂放性感、難以駕馭？ZARA今年推出的新泳衣系列充滿少女味道，顏色明亮又鮮艷，包括檸檬黃色、粉橙色、深黃色、粉紫色等，當中不乏新穎款式極具特色，例如單肩、寬荷葉邊、皺褶邊設計等，可愛不失性感，即使是小胸女生也可駕馭。ZARA泳衣設計能修飾身形，又不會過於暴露，適合亞洲女生風格。

▼▼▼【按圖看】ZARA全新泳衣系列：荷葉邊適合細胸女生 單件最平$159可入手？▼▼▼

+ 6

H&M新品泳衣



今年泳衣吹起復古潮流，H&M一次過推出不少連身泳衣，更自帶腰帶，不但散發濃濃復古味道，還能在視覺上強化腰線及收細腰圍，達到修腰效果，同時拉長身型更顯高，那怕是「肉肉女」也能輕易穿出曲線。H&M新泳衣有不少採用了柔和的湖水藍色，看上去十分清新，還有碎花、格仔、波點、荷葉邊等設計，同樣適合小胸女生，視覺上具放大效果，曲線畢露！

▼▼▼【按圖看】H&M全新泳衣系列：復古連身泳衣大熱 單件最平$79.9可入手？▼▼▼

+ 6

▼▼▼同場加映：泳衣只是纖瘦女生的專利？還未來得及減肥的話，又有哪些泳衣可以「視覺顯瘦」，掩人耳目？泳衣該怎樣挑選才好？以下整合了8大常見身型：小胸、水桶腰、臀部較大等身型特點，教你「隱惡揚善」挑選顯瘦泳衣▼▼▼

+ 12

▼▼▼同場加映：韓國女生Yunjeong身高161CM，體重74KG，雖然穿起泳衣時仍有肉感，但卻懂得透過選擇顯瘦泳衣修飾身形，展現自信一面，即看她分享的４個肉肉女選購泳衣貼士，即令視覺效果如同減去5KG▼▼▼

+ 12

同場加映：除了泳衣，胸圍（Bra）也是女生必不可少的貼身物品。平價又好穿的胸圍不只有Uniqlo？不少內衣品牌如6ixty8ight、Peach John的胸圍同樣價格親民，而且在女生之間評價不錯，款式及顏色選擇多樣，例如碎花款、棉質款、無鋼圈等應有盡有，不論是小胸或是大胸女生也總會找到美麗貼身的選擇。

▼▼▼【按圖看】精選10款6ixty8ight $200 以下胸圍 最平$79可入手？▼▼▼

+ 6

風格走年輕路線的時尚品牌GU，不時在GU官方IG上分享一衣多穿的穿搭靈感，教大家只需一件單品，就能輕鬆搭配出截然不同的風格，每天不重複。例如一條樸素的黑色西褲款，搭配襯衫和一件針織衣，隨即打造優雅又隨性的風格，襯出簡約適合通勤的造型；針織衣除了可當外套單穿，也可把將針織衣綁結掛在肩上，打造層次感。GU、Uniqlo一衣多穿襯衫法「懶人必備5大單品」，平價衫也可穿出時尚感?

▼▼▼【按圖看】GU「一衣多穿」示範 透視襯衫性感又顯瘦 最平HK$99可入手？▼▼▼