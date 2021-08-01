性愛教室｜換體位不是愈多愈好？　專家解答一晚多於這數目難高潮

性愛教室｜造愛的體位對於興奮度是否有影響？太少會嫌單調，但頻繁轉換是否就興奮度倍升？不停轉換姿勢，未必更易達到高潮，更可能弄巧成拙。兩性專家許藍方博士親自解答，換多少次性愛姿勢最好，單次造愛過程中，達到某個數目可能有反效果？



造愛過程究竟換多少次性愛姿勢最佳？（《桃色杏色櫻色》劇照）

性愛姿勢不是愈多愈好？



一直變換姿勢女生更易高潮？答案並非如此。每個人的敏感帶不一，透過轉換性愛姿勢確實有助找到自己的刺激點，同時加強視覺效果。

不過，兩性專家許藍方博士提醒不要盲目跟從AV，在單次造愛過程中轉換6至7種體位，頻繁轉換體位，男方可能愈做愈累，女方則愈換愈乾，最終反而壞事，未能好好享受，更遑論有高潮？每次造愛都是相同姿勢，固然未必好，但究竟換姿勢有沒有最佳指引？幾多次是上限？

▼▼▼【按圖看】造愛換體位不是愈多愈好？ 專家解答：不要超過○○次▼▼▼

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同場加映：女性的高潮往往比男性来的慢些，有性治療師指出，一些女性僅靠陰道性交難以達到高潮，提出可助女性達至高潮的「最佳體位」，以及哪些方法能讓女性更快達到高潮？

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