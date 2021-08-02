日本人妻3招減齡術　連身裙襯迷你袋顯時尚　大地色打造溫柔氣質

【減齡／穿搭】日本女生的穿搭風格一向是潮流指標，簡約低調中見時尚，不會太過花巧卻又可以突出個人特色。日本女生Yan愛好以休閒舒適的服裝襯出活潑感，穿搭以素色為主，絕對值得參考。



【減齡穿搭】日本女生Yan為兩個小孩之母，愛以休閒舒適的服裝襯出活潑感，帶減齡效果，絕對值得參考。(yan___5@Instagram)

日本女生Yan為兩個小孩之母，平日忙於照顧家庭亦需打理首飾與服裝生意，不過不忘開設1個專門分享穿搭的Instagram帳號，大曬她的#OOTD，至今已累積17.1萬名追蹤者。Yan善用大地色、闊身連身服搭配造型，配合平底鞋，帶減齡效果，無論是任何年紀的女生都適合。

1）闊身連身服率性活潑



闊身連身裙／褲是女生衣櫃中的必備單品，不過如何襯才顯瘦？(yan___5@Instagram)

對於女生而言，闊身連身裙、連身褲是衣櫃中的必備單品，既方便節省配襯時間，亦能遮掩肚子上的肉肉，同時為減齡的好幫手。不過闊身連身裙、連身褲「直落」剪裁的關係，難以看到身材曲線美，稍一不小心就會穿出大肚婆感覺，故此Yan在配飾上會多花心思，例如會以具潮流感的tote bag、迷你袋、cap帽等點亮造型，增加時尚味道。日本人妻Yan大多選擇背心款式的闊身連身裙、連身褲，露出手臀感覺更瘦削；長度方面則選擇9分，露出最纖瘦的腳踝部份。有時候，日本人妻Yan亦會選擇以連身裙搭配牛仔褲，打造層次感造型，比單穿連身裙，增添一份年輕活潑氣息。

▼▼▼【按圖看】日本人妻Yan的闊身連身裙／褲穿搭造型，襯牛仔褲感覺更後生？▼▼▼

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2）大地色穿搭



大地色調造型感覺平易近人，減齡之餘也能提亮膚色。(yan___5@Instagram)

溫柔度也是影響年齡外觀的一大因素，大地色調感覺貼地又平易近人，替造型大增溫柔效果。大地色系造型頻繁出現於日本人妻身上，比起深色的咖啡調，她更愛淺而明亮的米白色；選以同一顏色的上衣與褲裝作配襯以外，亦以tone on tone同色系襯衫，不過米白色仍佔造型的一大部份，如上衣選擇了深一度的大地顏色，外套與褲裝則會保持米白色，感覺和階亦新鮮，減齡之餘也能提亮膚色。

▼▼▼【按圖看】日本人妻Yan的大地色造型參考，淺色調更顯年輕氣質▼▼▼

3）編髮展現青春感



編髮造型亦有助減齡，同時帶有視覺增高效果。(yan___5@Instagram)

透過穿搭造型減齡以外，髮型亦成關鍵。留有一頭鎖骨短髮的日本人妻Yan平日多會將頭髮束起成低馬尾或丸子頭，感覺更精神，也帶視覺增高效果。她的編髮重點亦在於完成編髮後，將髮絲輕輕拉鬆，製造蓬鬆感，整體造型效果亦會更慵懶自然。

▼▼▼【按圖看】日本人妻Yan的編髮造型，保留兩旁「的水」感覺更年輕？▼▼▼

▼▼▼同場加映｜對於小個子女生而言，一般女裝尺碼不時都會發生不稱身的情況，尤其是褲裝往往需要於購入後再自行改短。日本女生Asami喜歡購入ZARA童裝，不過只會選擇素色款，讓人難以察覺是童裝。嬌小女生着起ZARA Kids童裝款式全無違和感？▼▼▼

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▼▼▼同場加映｜想要襯出造型感，有時候不需太花巧的服裝款式，日本女生Memechan的穿搭術非常簡單，卻呈現一份高級感。哪款一口氣買4件Zara包色？▼▼▼

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▼▼▼同場加映｜H&M、ZARA、GU推出不同手袋款式，價錢吸引之餘，款式亦甚為百搭，能應用於不同穿搭造型。日本女生的社交平台中亦不乏看到這些品牌的手袋蹤影。▼▼▼