日本美容師2分鐘護唇按摩　改善唇紋暗沉　4大壞習慣加速唇部老化

【護唇／唇紋】唇部保養如護膚一樣重要，一旦欠缺定期保養，加上經常舔嘴唇等壞習慣，容易加劇唇紋與唇色暗沉等問題，令樣子看起來顯老。日本美容師Coco分享一套4步護唇按摩教學，即時帶有豐盈雙唇功效，只要持之以恆，則能減淡唇紋同時增加血色感，締造粉嫩美唇效果。



日本美容師分享一套4步護唇按摩教學，只要持之以恆，則能減淡唇紋同時增加血色感，締造粉嫩美唇效果。(espoir_makeup@Instagram)

4步護唇按摩教學減唇紋、去暗沉

想不依靠唇膏也能擁有自然唇色，首要為雙唇做好保濕，養成塗潤唇膏，甚至使用唇膜習慣，更可參考日本美容師Coco的護唇按摩教學。

整個按摩過程共4個步驟，僅需時2分鐘，先在嘴唇厚塗一層凡士林或潤唇膏，配合打圈方式以及用力按壓雙唇，就能令雙唇變豐盈，加快血液循環；日本美容師Coco分享，連續3天進行按摩，唇色將明顯變得健康粉嫩，至於減淡唇紋方面絕不能一步登天，需要長期堅持才會慢慢看到成果。有不少試過的網民都留言表示「做了一次真的變好了」、「有點去角質的感覺」、「覺得這是我這輩子看過我嘴唇最漂亮的一次」，讚焰賞Coco的護唇按摩有效。

▼▼▼【按圖看】日本美容師Coco 4步護唇按摩教學，只需2分鐘即時令雙唇變得豐盈？▼▼▼

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4大壞習慣加劇唇部老化

透過按摩法促進唇部新陳代謝以外，日本美容師Coco 提醒平日一些壞習慣也會不知不覺洐生唇紋、唇色暗沉問題，如不卸唇妝、常撕唇部死皮等。另外，經常摩擦雙唇，容易加速唇周肌肉老化速度，唇部因而變扁與下垂，故需要避免這些行為，才能徹底告別暗沉唇紋。

▼▼▼【按圖看】唇部保養4大NG行為，舔嘴唇乾上加乾？不卸唇妝也有影響？▼▼▼

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▼▼▼同場加映｜潤唇膏可以避免唇部水份流失，保持水嫩嘴唇，塗抹次數因人而異，不過消委會就曾提醒4個使用潤唇膏貼士，如進食前要先抹掉潤唇膏▼▼▼

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