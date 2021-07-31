名牌手袋5款平價替代版　泰牌BOYY極似Hermès　最平$5XX媲美大牌?

【名牌手袋】不少女生都愛購入多個手袋替換，以配襯不同造型。名牌手袋設計簡約優雅，有著一定的辨識度，自然列入大部份女生的wish list，但名牌手袋昂貴價格難不是人人可以負擔，預算不足又想購入能媲美名牌款式的小資女，或可考慮以下5款替代品。



CELINE 16 Bag為CELINE創意總監Hedi Slimane上任後首個作品，充滿復古感。(lalalalisa_m@Instagram)

近年小眾手袋品牌崛起，親民價格以及設計感都能媲美大牌，不論應用於上班或日常休閒造型亦可，故獲得眾多女生青睞，甚至購入與名牌相近設計的款式作為平價替代。

5款名牌手袋替代品推介 設計與CELINE極相似？

意大利品牌COCCINELLE其中1個款式就不乏CELINE 16 Bag的影子，CELINE 16 Bag為CELINE創意總監Hedi Slimane上任後首個作品，CELINE 16 Bag圓滑輪廓設計簡約，配合掛鎖設計，充滿復古感。當時手袋未正式推出，Lady Gaga已率先揹上，照片更在網上瘋傳，掀起話題；而COCCINELLE Marvin同樣帶有復古氣息，包邊設計更圓滑，只有粒纹皮革材質選擇，比CELINE有滑面小牛皮、粒面小牛皮以及皮質拼接帆來得少選擇，不過僅售HK$3,924，勝在價格親民，比CELINE 16 Bag平近9倍，卻甚有大牌風範，值得考慮。

COCCINELLE Marvin同樣帶有簡約復古氣息，甚有大牌CELINE風範ZD1(coccinelleofficial@ig)

BOYY Wonton Bag可成Hermès替代？

另外，鍾情於Hermès Lindy Bag重墜感設計的話，亦可考慮購入泰國品牌BOYY的Wonton Bag。BOYY主打簡約設計，採用意大利皮革，Wonton Bag雖然沒有採用品牌標誌款式環扣設計，但袋形挺身，其中一側更設有金屬扣，可將兩邊手柄緊扣於一起，細緻度亦不輸標誌性款式BOYY Bobby Bag與Hermès Lindy Bag。

BOYY Wonton Bag與Hermès Lindy Bag同樣帶重墜感，兩邊手柄可緊扣於一起，著重細緻度。(boyy9797@Instagram)

▼▼▼【按圖看】5款名牌手袋替代品推介，質感設計媲美名牌款式，最平$5XX入手？▼▼▼

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▼▼▼同場加映｜BURBERRY近年嘗試將品牌年輕化，近日面世的新設計Olympia Bag呈經MIRROR成員姜濤在出席品牌活動時上身一揹，隨即成為城中大熱手袋。在「姜濤袋」以外10個名牌「半月袋」推介，LOEWE入門款僅$7XXX，A.P.C大熱款$3XXX起，小資女也負擔到？▼▼▼

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▼▼▼同場加映｜CHANEL每次季節價格調整， Classic Flap Bag、Classic Wallet on Chain等多款經典袋款都難逃一劫，意味這些款每年的價格都在上升，沒太大預算的小資女，也可考慮先從CHANEL一些小皮具入手，CHANEL 10款小皮具推介，2萬內就買到，哪款如同CHANEL Flap迷你版？▼▼▼

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▼▼▼同場加映｜藤袋百搭且價格比皮質手袋更親民，每年夏春必會流行，故許多女生都會入手。藤袋雖然看似難打理，但如皮質手袋一樣，只要定期清潔以及注重日常保養將會更耐用。按圖看如何5步清潔藤袋，抹布切忌太濕，否則容易弄巧反拙？