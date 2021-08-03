陳靜Dada豪宅名牌手袋牆曝光　擁Hermès、CHANEL罕有款貴氣逼人?

【陳靜／名牌手袋／Hermès／CHANEL／Chloé】陳靜（Dada）最近搬入西九千萬豪宅，在社交平台自拍分享新居裝潢時，意外將擺放眾多Hermès以及CHANEL手袋的手袋櫃曝光，盡顯時尚貴氣一面。



【陳靜／名牌手袋】陳靜（Dada）在社交平台自拍分享新居裝潢時，意外將手袋櫃曝光，櫃中擺放眾多Hermès以及CHANEL手袋。(dadachan@Instagram)

陳靜（Dada）手袋櫃意外曝光 一櫃Hermès、CHANEL手袋成焦點

陳靜（Dada）甚少在社交平台高調大曬名牌手袋，是次在衣帽間自拍讓網民重點著眼於陳靜姣好的身材，亦落於她背後收納名牌手袋的落地大櫃，有網民更留意到櫃上手袋款式不乏價值不菲的Hermès和CHANEL，部份更是同款不同色。例如Hermès標誌性款式Hermès Kelly，陳靜就分別擁有桃紅色與淺灰色，以及黃色及白色的Mini Kelly，另外亦擁有Birkin、Lindy及Constance等經典款式。

至於CHANEL手袋，陳靜（Dada）則愛好特別材質或設計細節，所收藏的款式大多已未能於市面輕易找到；如淺藍色鱷魚皮Classic Flap Bag、2019春夏藤袋Vanity Case以及白色Vinatge Vanity Case。Vinatge Vanity Case為CHANEL火紅的中古款式，原先設計為化妝品袋，後來額外加配鏈帶後變成能外出使用的Crossbody Bag，陳靜擁有的白色Vinatge Vanity Case在外國網購平台的二手價約HK$30,973，市面上大多數僅出售黑色款式，甚少看到白色，非常罕見。

▼▼▼【按圖看】陳靜10款愛用名牌手袋，愛買同款不同色Hermès，CHANEL Classic Flap Bag沒入手黑色，反而購入淺藍色鱷魚皮？▼▼▼

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【陳靜／名牌手袋】陳靜（Dada）擁有主打實用性的Chloé Faye Backpack。(dadachan@Instagram)

陳靜（Dada）擁2款Chloé手袋罕見度高？

Hermès、CHANEL手袋以外，從陳靜（Dada）以往分享的旅行照亦看到Chloé是她的愛牌之一。分別擁有Chloé Faye Backpack以及Chloé Drew Bijou，Chloé Faye Backpack飾有Chloé標誌性金屬環形扣，亦設肩揹帶和可調節長度的手挽肩帶，做到一袋多用的功效；而Chloé Drew Bijou圓形輪廓配以漆皮材質、環繞金屬鏈帶型格又時尚。不過，兩款Chloé袋款亦已於官方網站下架，想購入全新的手袋，仍是需要運氣才能找到。

▼▼▼同場加映｜近年，周秀娜收起性感，一步一步轉變成知性的實力演員形象，更不時在社交平台大曬名牌手袋珍藏，除了CELINE、BVLGARI等奢侈品牌以外，就連紐約小眾品牌Apede Mod也是她的摯愛。周秀娜不時在社交平台大曬名牌手袋珍藏除了CELINE、BVLGARI等奢侈品牌以外，就連紐約小眾品牌Apede Mod也是她的摯愛。▼▼▼

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▼▼▼同場加映｜近年陳茵媺變成Hermès粉絲，不但擁有經典款式，亦一袋買下多色，甚至鍾情於限量版，全部價值不菲。按圖看陳茵媺8款闊太貴氣Hermès手袋，估計總值至少超過$50萬港元，入門款 Picotin都要買特別版？▼▼▼

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▼▼▼同場加映｜岑麗香平日更會用上簡約手袋款式點綴造型，除了有名牌手袋Louis Vuitton以外，亦會選擇SANDRO、MICHAEL KORS等中價位品牌手袋，甚至連紐約小眾品牌Apede Mod也是她的心水。按圖看岑麗香10個甜美減齡手袋▼▼▼