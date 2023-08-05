開運首飾｜7大水晶功效一覽　黃水晶催旺偏財　紫水晶事業吸貴人

許多人為了開運、招桃花、旺財運，都會選擇隨身佩戴不同的開運小物，但是～在看到顏色、功效都不同的水晶時，頭腦真的會瞬間當機，不知道要買哪個好啊！



小編也就整理了最常見的水晶功能以及飾品推薦給你，想要好運連連的你，就速速往下滑吧！

水晶怎麼選？

到底什麼樣的水晶適合自己？要怎麼挑選呢？基本上，會推薦大家3種選法：

1. 直覺挑選

通常你第一眼看上的水晶，其實正是反映你當下最需要的能量，也就是說，喜歡上哪條，買它就對了。

2. 依功效買

若你很了解自己當下的需求，按照水晶的功效來入手，在選挑的時候，就能縮小範圍，買到喜歡又適合你的水晶。

3. 各水晶功效

既然剛剛有提到，各種水晶都有自己的功效，小編也就蒐集了7個常見的水晶供各位參考囉！

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紫水晶：招貴人、開拓事業運

紫水晶能夠增強一個人的包容力，擁有包容力的同時，智慧也會跟著提升，這麼一來，個性上的改變，也會招來到貴人的注意力，願意在你需要的時候幫助你。

黃水晶：旺偏財、幫助事業

黃水晶的顏色，是不是也會讓你聯想到金子呢？有著超強偏財運的它，很適合用來輔助你的財富運，若想經營副業的人，也能配戴黃水晶來加強唷～

綠髮晶：招財開運、強化事業

不同於黃水晶是加強偏財，綠髮晶則是走凝聚正財的路線，可以讓事業順順利利，也會增強一個人事業心，想求職、換工作也可以配戴。

白水晶：自我療癒、平衡身心

白水晶有助於淨化內心、除去負能量，幫助心靈自我療癒，重回身心平衡的階段，和過去的自己和解，學會接納。

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粉晶：招桃花、招人緣

屬於最常見的「招桃花」水晶代表，粉晶可以幫助提升感受愛的能力，學會愛自己，成為更好的你，也自然能幫助你吸引到身邊的人，促進人際關係，也跟著招桃花。

黑曜石：防小人、擋煞避邪

黑曜石能夠去除身上的負能量，更可以保護你免於被不好的能量所影響，藉此達到擋煞避邪的守護力。

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瑪瑙：改善失眠、穩定情緒

瑪瑙溫柔的力量，能夠穩定一個人的身心靈，感受到溫和平靜，對睡眠上也是非常有幫助，很常作惡夢的人，就很適合瑪瑙。

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