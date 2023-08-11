LONGCHAMP小廢包高顏值、大容量爆紅！免打洞DIY 1招變實用斜孭袋

法國品牌LONGCHAMP，憑著輕巧又能裝的優點，深受不少粉絲愛戴，尤其是他們家經典的Le Pliage系列，更成為眾多女生加入精品世界的入門手袋！



最近在小紅書上，LONGCHAMP的這款迷你小包，更因為這個原因而爆紅呢！

LONGCHAMP小廢包改造法！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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LONGCHAMP迷你小包爆紅

在小紅書上面，就有不少網友紛紛曬出了自己的LONGCHAMP的LE PLIAGE CITY 附提把的小袋子，大大稱讚，這個手袋雖然小巧，可是能裝的程度，真的是超出預期！鑰匙、小卡套、唇膏和手機放進去沒問題～而且，品牌還推出超級多可愛的色系，親民的價格，真的是不收不行！

網友掀起LONGCHAMP迷你餃子包改造

LONGCHAMP的LE PLIAGE CITY 附提把的小袋子會爆紅，當然不只是因為它可愛又能裝而已，由於手袋本身沒有背帶，只有小小手提把手，神通廣大的網友們，便直接想出了全新的改造方法，以不傷手袋的前提下，另外為手袋加上外接背帶，多元的背帶選擇，再度讓人想跟買。

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手提包變肩背包超簡單

你可以自行到網路上添購「免打洞背帶」材料包，之後只要將材料包的皮固定在LEPLIAGE CITY 的提把上面，便能直接扣上背帶，為你的手袋新增一個全新的拿法囉～

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