Barbie時尚席捲全球！6種不敗顏色配搭　白色長褲、牛仔裙極減齡

Barbie 芭比穿搭不止減齡，還很顯白！少女心滿滿～去看芭比電影一定要穿芭比穿搭！快GET起來！覺得芭比粉紅色是死亡顏色很難搭配？



那你就錯了！芭比粉可以搭配很多顏色，而且很好看！

6種芭比粉配色穿搭，整體顏色醒目不違和！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1. 白色

白色是百搭色，搭配什麼顏色都不會出錯！上短下長穿搭方式可以顯腿長，很顯瘦！也可以綁雙馬尾增添 Y2K 和可愛俏皮風～可以用發呆帶點綴！粉色真的氣質又顯白～粉色手袋也很好看哦！

2. 牛仔藍

搭配牛仔藍有甜辣風格，也有美式風！也可以用粉色髮夾點綴，增添粉色元素！搭配牛仔短褲也很好看哦，滿滿青春活力少女感！加上粉色襪子更有美式甜心的感覺了～短款上衣搭配短裙，性感公主風～搭配長褲也很好看，很有氣質也很顯腿長！

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3. 黑色

搭配黑色半身裙有種氣質優雅的感覺～簡單地搭配T shirt就很漂亮了！粉色實在很亮眼光彩呢！搭配黑色皮鞋和襪子有英倫復古風～戴上貝雷帽更有芭比公主的感覺了，很高貴也很奪目！粉色蓬蓬裙簡直太公主了！搭配粉色蝴蝶結增添了法式高級感，可愛又仙氣！

4. 粉色

可以搭配比較淺的粉色哦！淺粉搭配芭比粉超好看！可以提亮膚色，也很耀眼！連身裙無需搭配，簡簡單單就很好看！淺粉甜美可愛，減齡又軟萌！

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5. 淺黃色 / 奶油黃

兩個多巴胺色彩搭配起來有滿滿多巴胺快樂磁場～清純元氣滿滿！治癒的奶油黃搭配粉色增添了夏日青春活力氣息～

6. 淺藍

淺藍色搭配芭比粉也很好看，背心搭配半身裙又小性感的辣妹氣質！也可以搭配長褲哦！Barbie Core的代表色就是粉色，粉色也是近期流行的多巴胺快樂色彩之一哦！

甜妹們一定要試穿芭比穿搭！喜歡這篇文章的話可以分享出去給更多朋友看到哦！謝謝～

【本文獲「Goody25」授權轉載。】