黃翠如10款減齡小資手袋　Longchamp漁網袋$8XX　Furla少女味濃

黃翠如在無綫新劇《七公主》中飾演性格強悍的律師，為了打贏官司不擇手段，她在Instagram分享拍攝時特意減了十多磅，因為想加強角色「刻薄」的感覺。戲外的黃翠如卻有小女人一面，閒時會到街市買餸，學做陶瓷，結婚後亦保持「慳家」性格，不追求名牌，手袋全是數千元甚至數百元就能入手，親民價錢小資女也能負擔。



黃翠如私下穿搭很有少女味，小眾品牌袋反而更加相襯。（IG@wongtsuiyu）

不少女星都愛收藏名牌手袋，CHANEL、LV或Hermes各有所好，個個價值不菲。黃翠如卻不太熱衷名牌，她不時上傳穿搭照，所用手袋全是小資女的大愛品牌，例如有Michael Kors、Furla、Marc Jacobs等。39歲黃翠如似乎有顆「少女心」，平日的穿搭都走青春路線，手袋大多是粉色系顏色，視覺上有減齡效果。

黃翠如曾在年三十身穿牛仔外套，頭戴冷帽，手挽Long Champ粉色漁網袋到街市買餸，完全沒有「師奶味」，不少粉絲更在相片下留言大讚她「可愛」。她又曾身穿扎染連身裙，配上Marc Jacobs的Snapshot相機袋，她所入手的顏色是粉綠配粉紅的扎染色，整套穿搭看起來清新可人，好友陳自瑤及連詩雅都大讚她是「少女魚」，陳凱琳更讚她看起來像18歲。

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