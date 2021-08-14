無法抗拒的他｜韓素希最強小三變清純大學生　劇中手袋紅到斷貨？

韓劇《無法抗拒的他》男主角宋江與女主角韓素希曖昧情節讓觀眾看得跟隨心動；劇情以外，韓素希的造型亦成熱話，尤其是所用過的小眾品牌手袋，不但設計簡約，價格亦親民，當中有2款帆布款式更意外爆紅，已在品牌網站上售罄。



韓素希於韓劇《無法抗拒的他》造型成熱話，尤其是所用過的小眾品牌手袋不但設計簡約，價格亦親民，值得小資女參考。(jtbcnevertheless@Instagram)

韓素希一改過往「最強小三」形象，於《無法抗拒的他》飾演雕塑系大學生劉娜比，形象清純，亦以牛仔褲／裙配襯衛衣、Converse、Vans鞋等休閒造型為主，配以簡約設計的手袋，無論是什麼年紀的女生，都值得參考，打造外出或上班造型。

《無法抗拒的他》韓素希8個親民價手袋 帆布袋火熱程度至斷貨？

其中，韓素希就在劇中揹上多個紐約品牌JOY GRYSON的手袋，JOY GRYSON走極簡路線，袋身沒有明顯的Logo設計以外，款式亦提供多個色調，不但受到一眾韓國女生追捧，更加於《金秘書為何那樣》、《雖然是精神病但沒關係》、《觸及真心》等韓劇出鏡率甚高。韓素希於劇中除了使用皮質手袋，也常揹上帆布袋款，JOY GRYSON Kaia Canvas Hobo Bag就是其中之一，不但具有牛皮飾邊增加手袋質感，流線形輪廓以及大容量元素時尚實用，加上僅售HK$1,917，小資女也能負擔得起，難怪在品牌網站上已顯示為缺貨，火速被搶購賣斷貨。

韓素希於韓劇《無法抗拒的他》中揹上多個紐約品牌JOY GRYSON的手袋，其中1個為 Kaia Canvas Hobo Bag。(xeesoxee@Instagram)

韓素希於《無法抗拒的他》所用的韓國品牌A.SOF Canvas Logo 2way Bag也是另一討論度相當高，但亦已缺貨的帆布袋款。帆布袋質地輕便耐用，最大特色為雙面設計，一邊的設計為品牌LOGO，而另一邊則是在袋身的右下角飾有標籤，可配襯不同造型，簡約又文青味道十足。帆布袋雙面設計的特色令一個價錢即可擁有兩個手袋般，重點是價格僅售KRW$35,000（約HK$234），相當親民，屬真正的「粗用」袋款。

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▼▼▼同場加映｜韓素希出道以來便以亮麗外形受到注目，初出道就得到不少製作人及導演垂青，躋身電視劇主角行列。雖沒有經歷過艱苦的練習生生涯，但也為演員夢下了不少苦功，點圖看韓素希出道辛酸，與宋慧喬有幾分相似，原來大有來頭？▼▼▼

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▼▼▼同場加映｜可持續發展成趨勢，時尚界於近年來亦將環保意念納入設計之中，利用廢棄或可回收物料製作手袋，按圖看10個環保物料手袋推介，岑麗香同款手袋以32個膠樽製成，小資女熱捧Longchamp僅$900。▼▼▼

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▼▼▼同場加映｜名牌手袋昂貴價格難不是人人可以負擔，預算不足又想購入能媲美名牌款式的小資女，或可考慮以下5款替代品。按圖看5款名牌手袋替代品推介，質感設計媲美名牌款式，最平$5XX入手？BOYY Wonton Bag可成Hermès替代？▼▼▼