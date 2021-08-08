T恤打結綁法教學突出腰線　5招變時尚短Tee打造黃金比例視覺顯高

【T恤／白Tee／穿搭教學】素色T-Shirt雖然是百搭度極高的單品，不過卻過於樸素；建議可花點心思將下擺運用不同方法打結，為造型增添一份時尚設計感，不但具層次，變成短Tee後露出腰部，更能延長身形比例，帶視覺顯高效果。



平平無奇的T-Shirt可運用不同方法打結，為造型增添一份時尚設計感。(misselvani@Instagram)

5個T-Shirt打結綁法教學變時尚

T-Shirt於夏日出鏡率甚高，但卻傾向「死板」沒變化。加拿大YouTuber Sarah Therèse就分享了一段T-Shirt打結綁法影片，讓原本平平無奇的T-Shirt經過打結後立即變得時尚，而且能應用於寬鬆、Oversized、短身以及長身版形的T-Shirt，學會5個打結綁法，變相如多了5件「衣服款式」選擇，即使經常穿著同1件T-Shirt，相信也沒人發現。

將T-Shirt左右兩側下擺打成蝴蝶結，既甜美又帶點小性感。(misselvani@Instagram)

最普遍但又不失時尚的，莫過於是正面打結法，先將T-Shirt向前拉形成長條形，再將尾端與開首交叉打結即可，簡單2個步驟就能完成；亦可將左右兩側下擺先打結後，再度沿第1個結的尾端打結綁成蝴蝶結。

想要營造特別效果，將T-Shirt演變成皺摺款的話，則可在T-Shirt側面任意拉起2個近肚子位置打結，及後再次交叉打結，並將尾巴往內藏，便不會看到任何破綻，變成短Tee後露出腰部，打造出不經意的小性感魅力。

▼▼▼【按圖看】5個T-Shirt打結綁法教學，大部份綁法僅2步完成，變成短Tee後露出腰部，帶視覺顯高效果。▼▼▼

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