何超蓮5款愛用夏季美容好物　$4XX美白面膜男友竇驍用過都讚好?

【何超蓮／護膚品／美髮用品】何超蓮不時於小紅書分享生活點滴與好物推介，雖然貴為豪門千金，但所介紹的產品大部份屬中低價品牌，相當貼地。近日，何超蓮分享了5款夏季好用護膚與美髮用品，大讚其中1款面膜吸收力高，做到美白同時修護皮膚的功效。



何超蓮分享了5款夏日不能缺少的愛用美容好物。(laurinda_ho@Instagram)

何超蓮私心推介5大美容好物

何超蓮早前將多年的長髮剪掉換上清爽俐落的短髮造型，更能讓五官輪廓變得立體。不過她分享指，短髮造型需要一點蓬鬆感才好看，加上現在居住上海天氣非常潮濕，需要用到乾洗噴霧幫忙。即使上海也有眾多品牌的乾洗噴霧選擇，但唯獨愛IGK Jet Lag乾洗噴霧，從香港購買後特別帶過去上海，不但擁有淡淡香味，也能馬上讓頭髮變得豐盈。

何超蓮指男朋友竇驍曬得非常黑，但有一款美白面膜男友竇驍用過都讚好，表示皮膚明顯變白。（何超蓮微博圖片）

另外，何超蓮也大讚CAROL胜肽膠原修護隱形面膜，1片面膜內含25ml精華，有效保濕與緊緻肌膚，而且不含化學防腐劑，以天竺葵花油替代香精，皮膚容易敏感的女生也適合；重點是修護肌膚的同時做到美白效果，何超蓮指男朋友竇驍曬黑後使用，膚色馬上變白，相當厲害，是夏天必備好物。

▼▼▼【按圖看】何超蓮5大夏季美容好物分享，SHISEIDO晶鑽修護抗禦防曬霜被何超蓮大讚質地清爽得像乳液？▼▼▼

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▼▼▼同場加映｜何超蓮身家以億計卻不獨愛貴價名牌出品，在何超蓮的日常打扮中，都會出現Kate Spade、Furla等價錢相對親民、受小資女追捧的品牌，在選擇手袋款式時，她傾向購入一些粉色調、外形獨特的款式，適合用來打卡之餘，配合服飾打造甜美感，按圖看何超蓮小資手袋。▼▼▼

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▼▼▼同場加映｜即使在美妝品專櫃在手上試用過乳液的質地，但買了回家塗上臉容易又是另一感覺，遇到買了不喜歡，又或是乳液太過黏笠的情況，未必需要將其棄於一邊，利用一些隱藏用法也能將乳液耗盡，避免浪費，乳液5個另類用法，當作洗面乳使用以外，也能用於修護指甲？。

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▼▼▼同場加映｜近年化妝趨勢講求自然，就連眉妝亦然，曾經流行的韓式一字眉與歐式眉型不再，現時主要趨向按照本身眉毛形狀加以修飾即可。畫眉新手可參考Kelvin老師5步自然眉妝教學，由稀疏眉毛變成自然濃眉。▼▼▼