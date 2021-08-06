乳液5個隱藏另類用法　混合洗面乳改善乾燥　這樣更可修護指甲？

【乳液／保濕／護膚品】即使在美妝品專櫃在手上試用過乳液的質地，但買了回家塗上臉容易又是另一感覺，遇到買了不喜歡，又或是乳液太過黏笠的情況，未必需要將其棄於一邊，利用一些隱藏用法也能將乳液耗盡，避免浪費。



遇到乳液太過黏笠的情況，未必需要將其棄於一邊，利用一些隱藏用法也能將乳液耗盡，避免浪費。(laneige_kr@Instagram)

乳液5個另類用法 加快消耗免浪費

美妝品牌不定期都會推出新產品，教女生們難以忍手，尤其無意入手了自己不喜歡，又或是一些質地黏笠的乳液，不想只在後悔當中擺放到過期日，也可當成身體潤膚霜，塗擦身體滋潤手腳，但除此以外，原來亦可用作美妝用途。

台灣人氣Youtuber Dr. Ivan 6 劉知岳經常分享實用護膚心得，吸納大批粉絲支持。(dr.ivan6@IG)

熱愛研究保養的台灣人氣Youtuber Dr. Ivan 6 劉知岳就分享了一些「乳液另類用法」，例如把乳液直接當成洗面乳使用，或是混合洗面乳，基於乳液內的油脂能中和洗面乳的清潔力，有效溫和地清潔臉部，亦有助改善洗臉後出現的乾燥緊繃情況，皮膚較為滋潤。有網民亦留言指，自己1年前就把乳液替代洗面乳使用，皮膚變得愈來愈穩定，更被身邊朋友稱讚皮膚好。

另外，台灣YouTuber饅頭亦曾分享自己會利用乳液去除唇膏包裝上的標籤殘膠，先把乳液倒在化妝棉上，再在唇膏包裝上慢慢擦拭，標籤殘膠便會脫落，及後用乾紙巾抹乾淨即可，比起用風筒熱力去除標籤殘膠，更方便快捷，又不會令唇膏受熱融化，是個非常實用的方法。

▼▼▼【按圖看】乳液5個另類用法，當作洗面乳使用以外，也能用於修護指甲？▼▼▼

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編輯精選10款乳液推介

雖然乳液可作另類的美妝用途，但想要維持臉部水潤緊緻，還是入手質地輕盈的乳液比較實在。編輯精選10款乳液，具保濕、修護作用以外，部份亦帶美白、鎮靜肌膚之功效，如IPSA升級更新亮膚乳液，除了是品牌的皇牌產品，更具有8種配方，可按照膚質而選擇，更加個人化。

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▼▼▼同場加映｜想不依靠唇膏也能擁有自然唇色，首要為雙唇做好保濕，養成塗潤唇膏，甚至使用唇膜習慣，更可參考日本美容師Coco的護唇按摩教學共4個步驟，僅需時2分鐘，即時令雙唇變得豐盈。▼▼▼

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▼▼▼同場加映｜近年化妝趨勢講求自然，就連眉妝亦然，曾經流行的韓式一字眉與歐式眉型不再，現時主要趨向按照本身眉毛形狀加以修飾即可。畫眉新手可參考Kelvin老師5步自然眉妝教學，由稀疏眉毛變成自然濃眉。▼▼▼

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▼▼▼同場加映｜碎粉如何正確使用？首要要注意碎粉份量，拿取過多份量隨時會造成「粉樣」、妝容不貼服，亦有機會變乾，令細紋浮現。按圖看4個碎粉使用小貼士，局部使用效果更佳？▼▼▼