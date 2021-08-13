胸圍尺寸｜穿錯胸圍長期側瞓加劇大細胸？　6大胸型選購胸圍貼士

豐胸｜胸部大細不一，出現大細胸是什麼原因？並不全因為先天，也有機會是後天生活習慣所致。台灣胸部按摩師分享「大細胸」的眾多成因，包括有可能因穿錯胸圍所致，重點調整日常壞習慣，她更分享4步簡單美胸按摩操，改善大細胸，有助胸部變豐滿堅挺。



台灣胸部按摩師Vicky分享「大細胸」成因主要來自日常不良生活習慣以及穿錯胸圍所致，只要重點調整錯誤的習慣，就能有效改善。（coffee89921@Instagram）

「大細胸」5大成因 側睡也有影響？

台灣胸部按摩師Vicky在YouTube頻道講解「大細胸」的成因。她指出，心臟位置靠左，左側乳房自然會較高和較厚，但若兩邊乳房明顯不對稱，有機會是後天生活習慣所致，例如長時間習慣只用其中一邊肩膀揹手袋，單邊用力會令一邊肌肉變得厚實，另外，側睡姿勢睡覺也會讓其中一邊胸部長期受壓迫。長期穿戴沒包覆性與托高集中功能的胸圍，亦會令「大細胸」愈來愈明顯。

▼▼▼【按圖看】台灣胸部按摩師分享「大細胸」5大成因，重訓運動也有機會致「大細胸」？▼▼▼

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選擇胸圍有助改善「大細胸」？

「大細胸」如何改善？令兩邊胸部看起平衡，首先改善單邊用力與側睡習慣，另外，選擇胸圍與正確穿著也十分重要。

胸圍不能太緊或太鬆，鋼圈要恰好在胸下線位置以及將肩帶調整至約兩指間肩距，才是適合。

▼▼▼【按圖看】6個改善「大細胸」方法，必要選擇適合自己的胸圍，試穿胸圍時必做2動作？▼▼▼

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4步美胸按摩操助疏通乳腺

Vicky 曾獲台灣節目《大學生了沒》邀請，在節目中分享美胸按摩操，聲稱有效疏通乳腺、促進循環，步驟簡單，均匀塗抹按摩膏於胸部，其中1隻手掌托胸，另1隻手用手指節與指腹分別按摩，最後拍打胸部即可，只要持之以恆，有助胸部變得豐滿堅挺。

▼▼▼【按圖看】台灣胸部按摩師Vicky在電視節目分享「4步美胸按摩操教學」▼▼▼

同場加映：胸圍尺寸如何量度？胸圍款式點揀？買Bra前必定要知。外國媒體《Glamour》引述內衣顧問分享如何因應胸型選購合身的胸圍，如何知道自己屬於哪種胸型？哪類胸圍最適合？

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