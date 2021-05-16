小白鞋清潔大法　第1步先拆下鞋帶　4種低成本去污好物家中必有？

撰文： 程佩敏 最後更新日期： 2021-05-16 13:00

【小白鞋｜清潔方法】小白鞋容易搭配造型，實用性相當高，故近年成為不少女生的摯愛，亦是鞋櫃必備款式之一。不過弊處在於容易骯髒，令外觀瞬間失息。定期清潔以及後續保養才是保持小白鞋美觀的王道，但又應如何清潔？

【小白鞋｜清潔方法】小白鞋百搭實用，是不少女生鞋櫃裡必備款式之一。(Kenneth Cole@Facebook)

小白鞋必需定期洗鞋 正確清潔方法公開

小白鞋屬百搭的長青款式，但歷經時間洗禮，難免會沾上污漬以及變黃，若不加以清潔，除了外觀不討好，亦會洐生出細菌同時形成臭味，故絕對需要定期洗鞋，然而所用的清潔劑與清洗方法亦非常重要。

想要去除小白鞋污漬，未必一定要購買專用的白鞋清潔劑，只要利用4項家中必定會有的小工具一樣可以幫到手，最重要更是按照鞋履材質而選擇清潔方法，例如是把白醋混合清水浸泡再輕力在污漬位置重點擦洗即可，切忌過份用力摩擦而令鞋履變形受損。清洗完畢後，放入「這物件」原來也有助快速晾乾！

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平日保養助延長小白鞋壽命

清潔小白鞋時最好全手洗，不要貪方便而使用洗衣機清洗，避免發生變形情況，亦需在通風環境下自然晾乾。定期清潔固然重要，若希望小白鞋的壽命更長久，平日保養亦相對重要，到底還有什麼方法可令小白鞋維持新淨感？

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