Sephora減價｜20款人氣化妝護膚品低至5折　必搶LANCOME保濕粉水

【護膚品／化妝品／減價】踏入立秋，天氣漸變乾燥，膚況轉變，連帶護膚、化妝品亦要換新。適逢Sephora的香港官網現正進行減價折扣優惠，多個護膚及化妝品牌亦包括在內，如有：LANCÔME、NARS、SHISEIDO和FENTY BEAUTY等，最平低至5折發售。不過減價產品數量有限，如欲精準地趁低價入手，不妨參考《01女生》20款人氣熱賣護膚、化妝品的精選名單。



美妝購物平台Sephora香港官網，近日除進行會員限定的減價優惠外，亦推出會員以外的折扣優惠，購物滿HK$400亦能免運費，方便忙碌又愛美的上班一族網購掃貨。

是次Sephora的減價優惠包括不少專櫃品牌的皇牌護膚產品。(glamglow@IG)

精選10款皇牌人氣護膚減價產品 LANCÔME高保濕「粉水」$366可入手

是次Sephora的減價優惠包括不少專櫃品牌的皇牌護膚產品，例如：一向甚少推出折扣優惠的LANCÔME，其人氣溫和保濕水，又名「粉水」向來都備受推薦是乾肌的救星，85折後只需HK$366便可入手；有用家表示用後皮膚有深度持久補水、濕敷隔天上妝貼妝之餘，持續使用長粉刺、敏感情況也被改善。此外，急救皮膚出色的歐美品牌GLAMGLOW，其逆齡健膚去角質面膜（小黑罐）亦有9折優惠， 用後更新肌膚角質，皮膚變得平滑、柔軟，是用家口中的「黑頭、粉刺吸塵機」。

深受女星Kylie Jenner、Ashley Graham喜愛的美國「 痘痘剋星」品牌Mario Badescu亦有優惠，其暗瘡肌專用的薰衣草爽膚水折後不用百元入手，早晚使用痘印變淡外，暗瘡和黑頭也減少。《01女生》精選以下「10款皇牌人氣護膚減價產品」，入手換季護膚品時不妨參考。

【按圖即看：精選10款皇牌人氣護膚減價產品】「 痘痘剋星」Mario Badescu多款抗痘好物有9折？LANCÔME皇牌「粉水」低至HK$366可入手？▼▼▼

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Sephora的減價優惠亦包括專櫃人氣美妝產品。(lancomeofficial@IG)

精選10款皇牌人氣美妝減價產品：LANCÔME口啤極佳粉底有8折？

除以上10款的護膚產品值得入手外，是次Sephora香港官網優惠亦有多款化妝好物減價，例如：曾連續在2018年至2019年獲得日本@Cosme年度最佳粉底液第1位的「Lancome極致持妝輕透粉底液」亦有8折，折後HK$332可入手；出名持妝又保濕的NARS自然亮采持久粉底液，85折後4百元可買到，用家好評上臉可修飾乾紋，均勻膚色，更可維持一天持久不脫妝。

另外，由歌手Rihanna推出的品牌Fenty Beauty，其Glossy Posse唇蜜更是打造性感「玻璃唇」的不二之選，折後更低至5折，只$199便可入手5枝迷利裝的唇蜜，相當划算。有興趣的大家，不妨趁減價優惠試試多個品牌的美妝好物。

【按圖即看：精選10款皇牌人氣美妝減價產品】Fenty Beauty「Glossy Posse套裝」5枝入手只需HK$199，折扣低至5折？NARS人氣持妝貼臉粉底也有85折優惠▼▼▼

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（圖片及價錢只供參考，減價貨品數量有限售完即止。所有商品、價格及活動詳情，均以官方資料為準。）

同場加映：【按圖看】護膚｜LDK公布2021年上半年22件最佳護膚美妝品，日常必用的防曬、精華及乳液之外，底妝、眼妝以至護髮產品亦有上榜。上榜名單由LDK團隊實測，向來有公信力，入手前可參考。

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▼▼▼【按圖看】9件美妝產品亦上榜，包括Etude House 售HK$55的眼影，質地細膩絲滑、不泛白，無印良品的遮瑕膏，被評有壓倒性的遮蓋力▼▼▼

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同場加映：護膚｜洗面乳作為護膚第一步，要兼具清潔及保濕佳養膚功效。當油脂分泌失衡、老廢角質堆厚，令暗瘡粉刺增加，洗面奶可適時調理膚狀。日本《LDK the beauty》實測市面上多款洗面乳，就清潔、保濕及成分等評分，入手前不妨參考。

▼▼▼LDK實測公布9大洗面奶以清潔力、保濕力及成分等實測，全部售價$2000日圓以下（約港幣$150) 。英國凱特王妃愛用品牌‪NIVEA保濕力高分，Biore 則被評無瑕疵洗面奶。▼▼▼