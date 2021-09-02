減價｜ZARA手袋低至$49　小CK官網優惠$4XX入手「平價版CELINE」

【ZARA／Charles & Keith／減價】手袋對於女生來說，有種難以抵抗的魅力，無論手持一定數量的款式仍是不足夠。ZARA與Charles & Keith近日均設減價優惠，ZARA手袋低至HK$49入手；而Charles & Keith限定新品亦有折扣，相當吸引。



ZARA手袋款式時尚又貼近潮流趨勢，近日亦推出了減價優惠，低至HK$49。(ZARA)

ZARA多款手袋減價低至$49

ZARA手袋款式時尚又貼近潮流趨勢，成為不少女生購買新手袋時的必去之處。近日ZARA推出減價優惠，包括多款單肩手袋，其中以啡黃併白色緞面肩背包就最為實惠，原價HK$159減至HK$49就能擁有，日常當作「粗用」也完全不心痛；另外，如想追緊夏天尾巴，即可考慮入手蕾絲嵌飾透明塑料單肩包，減價後售HK$119，透明材質充滿夏日感，更有防水功能不怕下雨弄濕，手袋亦飾有長肩帶與手柄，一袋多用，非常抵買。

▼▼▼【按圖看】ZARA精選減價手袋，$119平價不失時尚「粗用」也完全不心痛▼▼▼

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Charles & Keith親民價格深受小資女喜愛，近日官方網站提供多款精選手袋減價優惠。(Charles & Keith)

Charles & Keith減價貨包括官網限定新品

來自新加坡的Charles & Keith亦是近年火速冒起的品牌，簡約風格配合獨特設計，加上親民價格深受小資女喜愛。Charles & Keith官方網站提供多款精選手袋減價優惠，就連官網限定新品亦有減價，包括菱格掀蓋肩背包，梯形手袋設一大一小尺寸，可合併或分拆使用，配合菱格紋設計時尚優雅，減價後售HK$609。

Charles & Keith的減價貨品中亦包括1款外形極似CELINE Box Bag的條紋方釦肩背包，黑色馬鞍輪廓配以條紋金屬扣質精緻又具質感，上班用也大方得體，減價後只售HK$479，喜歡簡約設計的女生絕不容錯過。

▼▼▼【按圖看】Charles & Keith精選減價手袋，條紋方釦肩背包外形似CELINE？▼▼▼

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（圖片只供參考，所有資料及價格以官方為準。減價貨品數量有限，售完即止。）

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