Adele離婚2年後首度認愛　美貌進化減肥19公斤網友驚呼認不出來？

減肥｜33歲英國「靈魂歌姬」Adele過去身材臃腫肥胖，2019年她與前夫Simon Koneck離婚後，靠積極減肥走出離婚陰霾，減重19kg相當激勵人心。近日，Adele再上傳個人新相，瘦削身材與驚艷美貌再度引起熱議，她更首度公開認愛NBA球星勒邦占士（LeBron James）的經理人Rich Paul，感情找到新歸宿。



Adele自2019年離婚後一直積極瘦身。（adele@IG）

33歲英國「靈魂歌姬」Adele兩年前離婚後，在熒幕前消失，積極減肥瘦了19kg，與過去豐腴身材判若兩人，苗條體態引起熱議。近日，Adele公開了一組個人照，相片中清晰可見她臉頰棱角分明，擁S型小蠻腰，身形幾乎是之前的一半，讓網友都驚呼認不出。

Adele還無預警公開戀情，對方是NBA球星勒邦占士（LeBron James）的經理人Rich Paul，Adele公開兩人臉貼臉的親密合照，這是她離婚後首次公開認愛，看來早已走出離婚陰霾，翻開人生新篇章。

▼▼▼【按圖看】Adele離婚後首度認愛 激瘦現身美貌驚人？▼▼▼

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Adele離婚後積極減肥狂瘦19kg

2019年9月Adele與前夫Simon Konecki正式離婚，分道揚鑣，並共同撫養兒子Angelo。兩人在2011年相戀，於2016年秘密結婚，更誕下可愛的兒子Angelo，一家三口甚是幸福。可惜這段婚姻僅維持短短不到3年時間，婚姻最終以失敗告終。

結束8年感情後，Adele幾乎在熒幕前消失，偶爾出現在一些公眾場合中，被發現她瘦了一大圈，看來受離婚打擊的Adele，積極減肥自救，度過難關，人生翻開新的一頁篇章。

▼▼▼【按圖看】回顧Adele 過去豐腴身材 對比現在減肥成功簡直判若兩人▼▼▼

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揭秘Adele「Sirtfood Diet」（激瘦飲食法）減肥原理

Adele透過改變飲食習慣及堅持運動減重，為兒子Angelo以及個人健康，她選擇了更健康的生活。Adele選擇「Sirtfood Diet」（激瘦飲食法）這個方法來減肥，提倡進食能活化乙酰化酶（sirtuin）的食物來促進新陳代謝，達到燃脂的效果，同時提升肌肉效能。

Adele瘦身餐單就是歐美流行的Sirtfood激瘦減肥法。（adele@IG）

這類食物包括蘋果、藍莓、柑橘類水果、芹菜、薑黃、黃豆、蕎麥、羽衣甘藍、紅酒、朱古力（可可亞含量85％以上）等，再搭配其他低熱量食物。

「Sirtfood Diet」的做法是，一星期內頭三日將攝取的熱量控制在1000卡路里內，主要飲食包括上述食物所打成的蔬果汁，一日三杯，外加一餐以激瘦食物為主的正餐。

之後四日内將熱量提升至1500卡路里，飲食包括兩杯蔬果汁搭配兩個正餐。一星期後，減肥人士可以不再限制熱量攝取，但仍需要飲用Sirtfood果汁。

營養師：飲蔬果汁同時搭配低卡路里主食不易反彈

註冊營養師楊蒨珩Stephanie表示「Adele激瘦飲食法」中，進食薑黃、黃豆、蕎麥、羽衣甘藍等營養素高、抗氧化的食物，有助攝取維他命和礦物質，對身體有益。不過，營養師提醒，不能光靠飲用蔬果汁來減重，雖然短時間内減重效果明顯，但只是流失肌肉和水分的是假象。

進食能活化乙酰化酶（sirtuin）的食物來促進新陳代謝。（Adolfo Félix/Unsplash）

營養師建議進行該飲食法時還要攝取蛋白質，蛋白質有助增肌燃燒體內脂肪。每日主餐可選擇雞蛋、雞胸肉、低GI值（升糖指數）食物如糙米飯、雜穀飯、全麥麵包、南瓜等，有助延長飽腹感。她指可參考香港女性每日攝取熱量的標準為1500卡路里，因此，無需過分嚴格將熱量攝取限制在1000卡路里。

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