心理測驗｜選香水測刻薄程度　朋友疏遠變少、說話得罪人而不知？

心理測驗｜你是一個好相處的人嗎？個性過於刻薄容易影響人際關係，導致身邊人漸漸遠離自己，被定型為一個「難相處」的人。人緣不好，無論在生活還是職場都會處處碰壁。日本心理測驗，憑直覺選香水測試為人刻薄指數，不妨了解自己的性格缺陷，反思一下言行舉止吧！
說話太直接常常得罪人 「這類人」難有好人緣？
為何身邊能夠交心的朋友寥寥無幾，沒有人敢主動與你交流？人際關係是雙向的，一個人個性刻薄處處為難他人，大家都會避之則吉；相反，對人對事能寬厚待人，這類人容易交心成為朋友，身邊總有一大群朋友圍著她，人緣極佳。
人緣差多半是性格問題？日本網站Curazy心理測驗，憑直覺選出香水，測試自己個性的刻薄指數。若發現朋友漸漸疏遠離你而去，或許是你忽略旁人感受太過自我？
▼▼▼憑直覺選香水，反映個性刻薄指數：個性直來直往容易得罪人 要求高的人往往尖酸刻薄？【按圖看心理測驗結果】▼▼▼
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