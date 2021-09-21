減價手袋｜CELINE平價替代之選　小CK、Pedro換季減價$500內入手

減價手袋｜人氣小資品牌Charles & Keith、Pedro、Tracey換季減價，多款手袋加入減價之列，包括容量大又實用的水桶袋、可愛紐紋腋下袋、編織紋手提袋等。這幾個品牌因手袋價格親民，款式風格多變，一直深女生受歡迎，今次減價優惠不少款式更低至5折，全部精選款式500元內入手，快趁優惠期間挑選心儀手袋！



Charles&Keith、Pedro、Tracey手袋進行換季減價。（charleskeithofficial@IG）

Charles&Keith低至7折 Tracey最平HK$229可入手？

新加坡時尚品牌Charles & Keith一直是小資女大愛的品牌，不但款式時尚而且價格親民，大概數百元就能入手，以性價比高見稱。正值換季，Charles & Keith亦進行減價優惠，不少人氣款式都在減價之列，其中金屬方扣肩背袋，外形神似Celine Classic Box Bag經典方袋，僅HK$479就能入手，適合預算有限的女生。

Charles & Keith條紋方釦肩背包成為Celine Classic Box Bag手袋的平價替代品。(Charles & Keith、Celine)

Charles & Keith今年手袋設計融入活潑元素，如選用了夢幻紫薯色、紐紋肩帶設計，又或是圓柱形腋下袋等，散發年輕活潑氣息。若喜歡復古典雅味道，則可挑選金屬柄小方袋，手袋配可拆式肩背帶，可肩揹或斜揹兩用，原價HK$569現減至HK$449，一袋多用，十分划算。

▼▼▼【按圖看】Charles&Keith減價低至7折 方釦肩背袋Celine Classic Box Bag平價替代品 精選10款減價手袋▼▼▼

+ 6

價格同樣親民的時尚品牌Pedro以及Tracey，手袋換季優惠減價低至5折，其中風格活潑的Pedro，以款式多變、耐用又具質素的手袋設計，俘虜了不少女生的心。今次減價貨品包括容量大又耐用的抽繩水桶袋，僅售$409；而今年掀起熱潮的腋下袋精緻小巧，展現率性風格，減價後500元有找。Tracey推出的系列手袋走簡約大方路線，設計簡單俐落，大多肩背手提兩用，成為返工實用手袋，全部500元內可入手。

▼▼▼【按圖看】Pedro人氣腋下袋優惠價HK$469 Tracey低至5折最平HK$229可入手？▼▼▼

+ 17

▼▼▼同場加映：名牌手袋｜何超蓮熱捧Cartier入門級新手袋 10大翻蓋名牌袋推介▼▼▼

+ 16

▼▼▼同場加映：15款人氣「打卡手袋」推介 女星同款竟親民價就買到？▼▼▼

+ 6

▼▼▼同場加映：2021秋季10大IT Bag LV重現人氣經典款 BV勢必火紅？▼▼▼