4個Hermès經典Constance手袋小知識：十年內升價十倍超保值！

Hermès Constance 推出已經超過 50 餘年，至今不僅在二手市場繼續維持高價，也因為較為「顯眼」的品牌 Logo 和討喜方型輪廓，而使其與 Kelly 和 Birkin 並稱為 Hermès 三大必買經典包款。



Hermès是眾所周知一袋難求的品牌，Constance作為難買經典款的其中一名，背後的誕生故事﹑設計概念和保值能力是如何？（點擊放大閱讀）▼▼▼

+ 14

The Constance bag 的誕生

Hermès Constance 由設計師 Catherine Chaillet 在 1959 年時設計，並以她剛出生的女兒名字為這款經典包命名。「Constance」在法文中有著堅韌、堅定之意，呼應品牌包耐用的程度同時，也像是預言了 Constance 未來無法被撼動的地位。

Hermès Constance 總共有 4 個尺寸，分別是 mini、micro、24cm 及 Elan（長方型款式），也有不同皮革材質和配色，款式多元，其中最具代表性的金屬 H 細節使得 Constance 成為品牌中最高調的袋款。

不需要手提的包款

在 Hermès Constance 誕生的年代，當時許多上流社會女士都習慣以手提的方式將手袋拿著，但 Constance 則跳脫了這個框架，採用了沒有手柄的新穎設計，但由於 Constance 方形樣式線條簡約，與 Kelly 和 Birkin 相比更為俐落好用，所以深得職場女性的喜愛。

參照建築比例的手袋設計

Hermès 許多手袋的造型都參考了建築設計，而 Constance 也是其中之一。看似是極簡的方形包，但實際上背後卻隱藏長達 14 小時的手工製作，以及用上了超過 50 個零件才能完成。

相關文章：LV、DIOR、CELINE入門手袋點樣揀？5款永不過時的經典logo包推介（點擊放大閱讀）▼▼▼

+ 28

超級保值的包款

根據法國二手精品網站 Collector Square 的調查，Constance 的價格在 10 年來已翻漲十倍，二手市場價格也跟著水漲船高，可見 Constance 的保值程度，是個絕對值得投資的袋款！

雖然目前在二手市場上，Birkin 和 Kelly 還是最保值的袋款，但因為 Constance 生產數量少，能入手實屬不易，尤其熱門經典色更甚，故其稀有性也提供了保值優勢，加上二手手袋不用配貨，購買的無須苦苦等候，更令 Constance 一袋難求！

相關文章：想買CHANEL、LV等精品手袋但怕後悔？網紅私心分享5款保值入門款（點擊放大閱讀）▼▼▼

+ 16

相關文章：盤點17款精品藤編包 由Chloé到LOEWE、水桶袋到Tote Bag一網打盡（點擊放大閱讀）▼▼▼

+ 16

【本文獲「WIW - Women In Work」授權轉載。】