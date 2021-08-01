11款小CK精選手袋推介　斷貨馬鞍包、小方包已補貨　勿再錯失良機

小CK Charles & Keith 2021春夏包也太燒！孫芸芸、許路兒、部落客YOYO、Aimee Song背了之後立馬斷貨，現在官網補貨快搶！



Charles & Keith於2021年初推出了極簡而有質感的鎖鏈刺繡小方包和Gabine馬鞍包，形狀設計不僅簡潔大方，還獲得眾多國際名人、部落客的青睞，孫芸芸、許路兒、部落客YOYO、Aimee Song等都曾在自己社群分享，造成官網一發售便全網斷貨，目前小CK官網終於再次上線鎖鏈刺繡小方包和Gabine馬鞍包這兩款包，也是近期最後一次補貨，喜歡的粉絲千萬不要錯過。

在疫情險峻的非常時期，非得出門購物、處理公事的時刻，一個強調收納性、既實用又時髦的包款就顯得格外重要。Vogue為你精選出11款春夏必備的夢幻包款，不僅裝得下你所有的隨身防疫小物，繽紛亮麗的春夏系顏色，也能瞬間點亮穿搭，讓心情也跟著美麗起來！

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【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：終於補貨！孫芸芸同款Charles & Keith小方包、馬鞍包限時$2000入手，10款春夏流行包款推薦！】