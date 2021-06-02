莫測高深一女生｜盤點爆紅娜諾收藏的3款YSL手袋　展現酷帥厭世感

穿搭筆記
撰文：
最後更新日期：

近期NETFLIX出品的泰劇《莫測高深一女生Girl from Nowhere》結合恐怖驚悚及社會現象的題材而成為最受歡迎的劇集。飾演女主角娜諾Nanno的泰國年輕女演員Chicha Amatayakul（小名為Kitty）人氣更因此水漲船高，被譽為「泰版水原希子」，成為IG上討論度最高的新生代時尚女星，將自己獨有的時尚魅力於全球發酵。

《莫測高深一女生》女主角Chicha Amatayakul絕對是一位你必須關注的女星！她不僅以天生的空靈氣質，將恐怖轉學生「娜諾」詮釋得完美到位，在現實世界中更是一位人氣爆棚的「泰國超模」，擁有超過 325 萬名 IG 粉絲，標誌的五官給人頗有距離的厭世感，獲網友封「泰國水原希子」。

在IG上，Chicha Amatayakul時常於日常穿搭上融入多款Saint Laurent標誌性的經典包款，如低調內斂的CARRÉ、摩登優雅的SOLFERINO以及隨興不羈的KAIA。而這三款包也是Saint Laurent這幾季不可錯過的夢幻款，Chicha Amatayakul如何詮釋穿搭全盤點往下看。

一副時尚厭世臉的「娜諾」，如何用3款YSL經典手袋展現酷帥女孩魅力？（點擊放大欣賞）▼▼▼

+28
+28
+28

同場加映：【YSL】Saint Laurent推出經典包款春夏版　8款編織及帆布包推薦（點擊放大欣賞）▼▼▼

+15
+15
+15

同場加映：盤點《Penthouse》金素妍4款Ferragamo話題手袋　盡顯女王霸氣（點擊放大欣賞）▼▼▼

+40
+40
+40
手袋｜藤編袋又熱爆全城！不只Chloé　盤點10款親民易入手精品
LV、DIOR、CELINE入門手袋點樣揀？5款永不過時的經典logo包推介
3家日本二手精品網店推薦　LV、CHANEL、DIOR手袋飾物半價可入手
梅根也愛用蘇格蘭小眾品牌Strathberry　13個適合春季的袋款推介
品牌手袋｜30款實用名牌Tote Bag大集合　上班日常渡假也合適
泫雅喜愛手袋豈止Rosa.K　4個韓國小眾品牌活潑夢幻優雅風格多元
Chloe最受歡迎5款手袋推介　大熱Woody帆布托特包外要留意這4款
比LV歷史更悠久　法國頂級品牌Moynat全新5款手袋重新演繹經典
GUCCI開箱｜迷你版1955馬銜扣手袋　實測容量連帆布帶一袋兩風格
手袋｜春夏名牌「腋下包」輕便百搭　Celine、LV 人氣款式9大推介
Pantone年度色彩｜盤點10個黃、灰色手袋　2021保持活力、開朗
2021新款手袋︱推介7個性價比高小資手袋　黑色百搭返工約會兩用
2021手袋｜盤點10大最想入手的精品袋　入門款到經典斷貨款都上榜
2021年5大手袋潮流：復古、鏈帶、掛頸式　緊貼今年穿搭趨勢
手袋顯瘦｜不同身材各有專屬命定款　選中讓你一秒增高變瘦
手袋清潔｜沾酒精現白斑出霉抹乳液大錯　達人教4招手袋保養秘訣

延伸閱讀：

連Harry Styles 都追蹤她的「泰國水原希子」！《轉學來的女生》娜諾演員竟是時髦模特、英文爆流利的法律系高材生

購包夢幻指標！聖羅蘭SAINT LAURENT 五大款人氣爆款包，YSL LOGO讓人難以抗拒的經典魅力

【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：《轉學來的女生》爆紅「娜諾」以SAINT LAURENT三款經典美包，詮釋展現酷帥女孩魅力 !】

請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Microsoft Edge 或 Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。