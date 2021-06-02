莫測高深一女生｜盤點爆紅娜諾收藏的3款YSL手袋　展現酷帥厭世感

撰文： VOGUE Taiwan 最後更新日期： 2021-06-02 11:02

近期NETFLIX出品的泰劇《莫測高深一女生Girl from Nowhere》結合恐怖驚悚及社會現象的題材而成為最受歡迎的劇集。飾演女主角娜諾Nanno的泰國年輕女演員Chicha Amatayakul（小名為Kitty）人氣更因此水漲船高，被譽為「泰版水原希子」，成為IG上討論度最高的新生代時尚女星，將自己獨有的時尚魅力於全球發酵。

《莫測高深一女生》女主角Chicha Amatayakul絕對是一位你必須關注的女星！她不僅以天生的空靈氣質，將恐怖轉學生「娜諾」詮釋得完美到位，在現實世界中更是一位人氣爆棚的「泰國超模」，擁有超過 325 萬名 IG 粉絲，標誌的五官給人頗有距離的厭世感，獲網友封「泰國水原希子」。

在IG上，Chicha Amatayakul時常於日常穿搭上融入多款Saint Laurent標誌性的經典包款，如低調內斂的CARRÉ、摩登優雅的SOLFERINO以及隨興不羈的KAIA。而這三款包也是Saint Laurent這幾季不可錯過的夢幻款，Chicha Amatayakul如何詮釋穿搭全盤點往下看。

一副時尚厭世臉的「娜諾」，如何用3款YSL經典手袋展現酷帥女孩魅力？（點擊放大欣賞）▼▼▼

+ 28 + 28 + 28

同場加映：【YSL】Saint Laurent推出經典包款春夏版 8款編織及帆布包推薦（點擊放大欣賞）▼▼▼

+ 15 + 15 + 15

同場加映：盤點《Penthouse》金素妍4款Ferragamo話題手袋 盡顯女王霸氣（點擊放大欣賞）▼▼▼

+ 40 + 40 + 40

延伸閱讀：

連Harry Styles 都追蹤她的「泰國水原希子」！《轉學來的女生》娜諾演員竟是時髦模特、英文爆流利的法律系高材生

購包夢幻指標！聖羅蘭SAINT LAURENT 五大款人氣爆款包，YSL LOGO讓人難以抗拒的經典魅力

【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：《轉學來的女生》爆紅「娜諾」以SAINT LAURENT三款經典美包，詮釋展現酷帥女孩魅力 !】