秋冬奶茶色波鞋8大推介　NIKE顏值高、adidas、Converse最顯腿長

轉眼間2021已經過了一半，炎炎夏日轉眼間已經消逝，即將進入秋日的你，又到了幫鞋櫃換血的時候了（笑）！妞編輯大推坑入手一雙「微甜奶茶球鞋」，有點溫柔、有點甜又不會太高調，早就從大勢色升級成「長壽百搭色」，來看看最近各大運動品牌都出了哪些夢幻神鞋？



微糖奶茶色球鞋8大推薦！奶茶色接近膚色令雙腿更修長，難怪泫雅、IU、Beyoncé等女星們都爭相穿上「打卡」！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1. NIKE - WMNS AIR MAX 97 LX

當香醇可口的奶茶加入甜蜜焦糖…這雙NIKE的WMNS AIR MAX 97 LX「編織鞋」絕對讓你少女心爆發！奶茶色的麂皮鞋面採用編織鏤空設計，同時用純白緞帶混織其中，仔細一看超有層次感，重點是還結合「焦糖鞋底」，集夢幻於一雙啊～

2. adidas Originals - IVP Super Sleek Chunky

adidas Originals與美國樂壇天后 Beyoncé 又推出嶄新的聯名款啦！這次依舊有必備「長腿神器」！IVP Super Sleek 「Chunky」從鞋身到鞋底都是溫柔奶茶色調，超厚鞋底還內建優秀增高效果。

3. New Balance - W5740HN1

全能女神「IU」同款！！！New Balance的「57/40」可以說是現正話題度最高的鞋款之一，它居然也有奶茶色的！？W5740NH1把麂皮鞋底融入溫柔奶茶主色，搭配寬闊與流線波浪設計中底與隱藏版灰色大底，有點甜卻又不會太過甜美。

4. Converse - Run Star Motion

接下來這雙補血候選，也是大勢爆款！鋸齒厚底鞋Run Star Hike的進化版「Run Star Motion」一推出就爆紅，一堆名人搶著收，像是Somi（昭彌）、泫雅以及Dawn都穿上曬照，泫雅還特別選擇「奶茶配色」，加入特殊的發泡材質和彈性帆布等材料，雖然是誇張的波浪厚底，走起來卻超穩、超舒適～

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5. Reebok - CL Legacy AZ

低調派妞妞們看過來！Reebok新推出的CL Legacy AZ鞋，用百搭奶油白、淡淡的奶茶色打造而成，還搭配以麂皮與尼龍網布結合的異材質拼接鞋面，並將麂皮質感延伸到鞋舌上，乍看簡約，其實細節滿滿，而且還有可愛焦糖色鞋底～

6. ASICS - GEL-1130

復古跑鞋也要挑奶茶口味的！這雙「GEL-1130」以日本經典橫須賀外套為靈感，溫柔奶茶色加上金黃蜂蜜光澤的緞面裝飾線條，陽光下會超美的耀眼光芒，不只外表超有質感，同時內建優越的性能及先進技術，讓你成為路上最亮眼的運動女孩～

7. FILA - HIDDEN TAPE 3 女運動慢跑鞋

牛奶量更多的鮮奶茶色加上超少女的寶寶藍~ FILA新出品的慢跑鞋會不會太夢幻！？奶茶色鞋身在LOGO、織帶等細節處點綴粉嫩藍色，仔細一看還加入了草莓粉色，可以說是最夢幻的穿搭（運動）神隊友了！

8. VANS - Old Skool Platform

還記得之前VANS的爆款 Old Skool Platform 厚底奶茶鞋的盛況嗎（笑）？最新居然又有一雙夢幻鞋款釋出了！一樣是溫柔奶茶色、一樣結合大長腿神器增高厚底，但在鞋身加入「經典棋盤格」大升級，這次一定得領先眾人早早穿上腳～

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