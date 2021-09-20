盤點2021小白鞋25款｜從NIKE、Converse到精品Veja、Golden Goose

網友敲碗的2021新款小白鞋清單出來了！球鞋每天出新，但小白鞋依然還是許多鞋迷的首選，2021年各個品牌火紅的小白鞋到底是哪些？快先來看看。



許多運動品牌也不斷推出優惠折扣，也有許多國外電商不定時推出折扣，球鞋控可以趁現在找找那些市面少有的款式，輕鬆避免撞鞋問題。

盤點25款不同風格、鞋型的小白鞋，大眾運動品牌到精品鞋款一應俱全。（點擊放大欣賞）▼▼▼

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【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：2021年20款小白鞋大盤點！從NIKE、Converse、Veja到Alexander McQueen，各品牌火紅小白鞋一次收集】