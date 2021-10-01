泰國10大特色網店推介　手袋服飾、眼鏡鞋履、家居飾物一次買齊！

泰國一直是許多人春夏必去的度假勝地，不管是當地具有異國風情的美景，或是東南亞風味的美食都讓人流連忘返。除了美食，泰國設計師品牌也逐漸抓住大家的目光，不管是從居家風格、流行服飾或是度假小物等，都能找到有「泰式風格」的設計。以下就讓搭編帶大家盤點 10 個泰國設計品牌，一解不能出國的乾癮吧！（還是會更重？）



1. in.house

居家品牌 in.house 推出在家輕鬆但不隨便的質感居家服，以印花圖騰搭配高級絲綢材質，推出多款舒適涼感居家服飾，從古巴領到裙裝的豐富選擇，讓人就算在家依然品味有型。

2. taya.living

居家品牌 taya living 讓你在家也依然品味爆棚，多樣簡約編織提籃、收納籃，從收納到裝飾用途，以多種不同形式為你帶來生活中的美好儀式感。

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3. pigeonheadstudio

品牌 pigeonheadstudio 讓日常生活更具繽紛趣味！以手工刺繡打造掛畫、紙巾套等多樣獨特設計的日用品，為簡單的生活注入質感點綴。

4. JAYCHEWIN

JAYCHEWIN 以卓越設計巧思帶來多樣的包款選擇，透過大膽用色與特殊外型設計，讓平凡的上班用肩背包、手提袋，或出遊必備迷你小包、零錢包都擁有換然一新造型。夏日造型只需加上 JAYCHEWIN 包款的妝點，想要營造出知性、甜美或幹練的風格都不是問題！

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5. Chaksarn

Chaksarn 做為泰國設計品牌不只為大家提供穿搭新靈感，更將獨有文化注入每件創作，以在地傳統編織工藝結合皮革、柳條等元素，打造出令人耳目一新的時尚包款，讓每日的造型搭配，都注入文化的美好。

6. Youngfolks1952 @ Youngs

設計品牌 Youngfolks1952 由具有 70 年歷史的泰國製鞋工廠所衍生出，以各式鮮豔配色、搶眼設計為特色的鞋款品牌 Youngfolks1952，大膽使用撞色手法，根據季節打造出適合出席各式場合的鞋款，從典雅的包鞋到俏麗的綁帶跟鞋，讓人藉由鞋履展現獨特自我風格。

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7. ARTY & FERN Eyewear

泰國設計品牌 ARTY & FERN 以在泰國人民心中有著重要地位的暹羅貓為設計靈感，打造出經典又簡約的太陽眼鏡、眼鏡及收納胸針，藉由在鏡框處融入俐落線條設計，或細緻的刺繡設計，讓商品不再只是實用，更成為整體造型的加分配件！

8. Coralist Swimwear

設計品牌 Coralist Swimwear 要打破你對泳衣的想像！以大膽用色搭配新穎剪裁設計，打造出既能下水又能作為日常穿搭的泳衣服飾，讓每位穿上 Coralist Swimwear 的人，在海陸皆擁有吸睛造型。

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9. 2teen_project

泰國鞋履品牌 2teen_project 以精湛的編織技藝為名，將泰國經典圖騰刺繡結合異材質，帶來令人耳目一新的休閒涼鞋，不論雙織帶、綁帶或扭結等設計，在 2teen_project 的巧妙手工打造下，讓你穿上即刻帶來濃厚度假氣息。

10. Sue

泰國品牌 Sue 以特色印花圖騰為服飾、配件帶來更多獨特選擇，隨著夏日的來臨，Sue 推出涼感印花包裙、環保帆布手提袋，不只藉由繽紛花樣增添好心情，也巧妙為穿搭增添層次豐富度。

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