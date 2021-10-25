髮型｜3款簡易編髮解決「短髮過渡期」　拉鬆耳旁髮絲瘦臉？

【髮型｜短髮】及肩長度短髮尤其尷尬，容易外翹難打理，亦欠造型感。日本模特兒近藤千尋示範3款簡易編髮，不但解決「短髮過渡期」，為造型帶來日系時尚感，亦具瘦臉與減齡之效。



【髮型｜短髮】日本模特兒近藤千尋示範3款簡易編髮，有助解決「短髮過渡期」。(chipichan.1215@Instagram)

3個簡易編髮解決「短髮過渡期」

及肩短髮的女生往往難以忍受髮尾外翹的「過渡期」，結果又再次將頭髮剪短，未能成功把頭髮留長，日本模特兒近藤千尋於YouTube影片示範3款編髮造型，在編髮教學中分別用到髮尾油及「定型魔髮球」作為小工具。「定型魔髮球」有助撫平髮絲及定型，使用時不沾手，方便快捷，亦可放手袋內隨時使用，堪稱為「編髮好物」。編輯推介其中1款香港有售的Utena Matomage佑天娜亮澤定型魔髮球，幫助定型之餘更令頭髮充滿自然亮澤感，只售HK$59.9。而近藤千尋分享編髮教學的步驟非常簡易，相信即使是手殘女也能輕鬆完成。

【髮型｜短髮】編輯推介其中1款香港有售的Utena Matomage佑天娜亮澤定型魔髮球，幫助定型之餘更令頭髮充滿自然亮澤感，只售HK$59.9。(mannings)

【髮型1】低馬尾



低馬尾綁法簡單，基本上是手殘女也能掌握的編髮，配合衣着打扮更能凸顯女性魅力。先將頭髮紮成低馬尾，並輕輕拉鬆耳旁髮絲，更顯V臉；及後，在耳旁髮絲使用「定型魔髮球」，打造微濕髮效果。頭髮較碎的女生，亦可塗抹「定型魔髮球」以撫平髮絲。日本網站Love Seek曾向約1,000名20至35歲男性（大部份男性更是單身）調查，着他們選出最喜歡的女性髮型，最後發現馬尾髮型排第2名，可見馬尾也是大受男生歡迎的髮型。

▼▼▼【按圖看】4步完成低馬尾，極簡易手殘女也做到？▼▼▼

【髮型2】半丸子頭



丸子頭也是較易上手的髮型，不過對於及肩短髮的女生，頭髮長度未必能全綁至頭頂弄出丸子，此時候不妨嘗試半丸子頭？半丸子頭步驟同樣不多，首先將頭髮分成上下兩部份，把上部份的頭髮扭轉成丸子髮髻即可，完成後輕輕拉出瀏海髮絲，打造自然空氣瀏海，瞬間營造活力形象；倘若希望加強甜美感，仍可用上絲帶固定丸子髮髻。

▼▼▼【按圖看】5步完成半丸子頭，及肩短髮女生束半丸子頭更適合？▼▼▼

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【髮型3】微濕髮



傾向型格的女生，則可參考近藤千尋示範的微濕髮造型。先擠取少量髮尾油，在手心位置輕揉，再塗抹於頭髮上，將頭頂與瀏海頭髮用手指向後抓，即能打造出既日系感又慵懶的濕髮造型，同時是趕時間出門的絕佳髮型。

▼▼▼【按圖看】4步完成微濕髮，是趕時間必弄的髮型？▼▼▼

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