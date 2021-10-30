ZARA減價｜秋冬裝限時優惠低至半價　必買顯瘦V領連身裙特價$199

【ZARA／減價】適逢轉季，當然要入手一些薄身的服裝。小資女最愛之一的時尚品牌ZARA近日進行減價，低至半價，不容錯過機會。



【ZARA／減價】ZARA近日進行減價，低至半價，不容錯過機會。(ZARA)

ZARA減價低至半價 $199起入手

ZARA走大眾親民路線，不但價錢實惠，服裝設計更貼近潮流趨勢，成為小資女愛好的品牌。ZARA正推出減價優惠，囊括外套、連身裙、牛仔褲等款式，正適合近來乍暖還寒的天氣穿着，最平HK$199就能入手。

【ZARA／減價】黑色連身裙為每個女生衣櫃必備的衣物，ZARA黑色V領洋裝折後只HK$199。(ZARA)

黑色連身裙百搭又具正式感，適合上班、約會之場合，為每個女生衣櫃必備的衣物，V領洋裝和拼接府綢洋裝折後只HK$199，相當吸引。亦可選中長版印花洋裝，由原價HK$499減至HK$229，為秋冬造型帶來點綴，增添色彩。

此外，鍾情於休閒造型的女生，絕不能錯過牛仔褲的減價，包括闊腳、直筒、高腰、Boyfriend等多種剪裁，其中闊腳牛仔褲更設4種顏色，由原價HK$359減至HK$199，即使包色購買也不心痛。

▼▼▼【按圖看】精選ZARA減價款式，低至半價，短版人造羽絨外套只$3XX，相當抵買。▼▼▼

+ 10

同場加映｜UNIQLO $79手袋日本熱捧 GU好評返工袋系列 16款$200內手袋推介

同場加映｜ZARA人氣白衫系列 必學白Tee去黃方法 鹽、牙膏能有效去漬?