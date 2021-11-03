下午茶｜FILA聯乘意大利烘焙老店Giovanni Pina　$3XX兩位送禮券

【下午茶優惠／FILA／Giovanni Pina】與酒店、高級餐廳聯乘下午茶並非美妝品牌專利，運動品牌FILA近日就與意大利百年烘焙品牌Giovanni Pina首次合作推出限定下午茶套裝。品嚐美食過後，將會贈送 FILA抱枕及FILA HK$500購物優惠券，喜歡美食與時尚的女生絕不能錯過！



【下午茶優惠／FILA／Giovanni Pina】運動品牌FILA近日就與意大利百年烘焙品牌Giovanni Pina首次合作推出限定下午茶套裝。(FILA)

FILA首次聯乘Giovanni Pina下午茶

意大利運動品牌FILA運動服飾深受歡迎，其中修腿型、顯瘦的老爹鞋更是女生們不可缺少的單品。FILA踏入110周年，特別與同樣來自意大利的百年烘焙品牌Giovanni Pina聯乘下午茶。

下午茶以精緻3層架盛載，第1層為兩件蛋糕，其中1件為具有FILA標記的意式朱古力夾白冧油香Sacher蛋糕，另一件蛋糕可按照個人口味選擇Tiramisu My Way或聖安娜蛋糕；第2層則是6件雜錦手工迷你撻，推介鬆化迷你酥皮吉士卷、開心果仁忌廉撻；至於第3層為意大利小吃拼盤，包括魚子蟹肉焗布甸、香煎鵝肝脆多士以及36個月巴馬火腿伴鮮無花果，配上經典米蘭咖啡或茶。

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【下午茶優惠／FILA／Giovanni Pina】Giovanni Pina店舖環境充滿高貴典雅氣息，適合打卡之用。(FILA)

Giovanni Pina中環及尖沙嘴店高貴典雅 美食配靚環境適合打卡

聯乘下午茶即日起至11月15日於Giovanni Pina中環華懋廣場及尖沙嘴K11 Musea店舖提供，兩間店舖環境適合打卡之用。中環店舖以意式古堡盛宴為題，設巨型水晶吊燈、名師油畫、紫絲絨吧椅等裝橫；尖沙嘴K11 Musea店舖則設室內與店外茶座座位，茶座座位較開揚，圍繞歐洲風街燈，而且面對商場巨大玻璃球，兩者環境均充滿高貴典雅氣息，仿如走了一趟歐洲旅行。

免費獲贈FILA抱枕及$500購物優惠券

惠顧「FILA．Giovanni Pina下午茶套裝」，即可獲贈FILA抱枕乙個及FILA HK$500購物優惠券（5張HK$100優惠券），雖然優惠券使用方式有限制，於FILA門市買滿HK$500才可使用1張，但聯乘下午茶價格僅HK$398兩位，絕對是值回票價。

FILA．Giovanni Pina下午茶套裝

日期：即日起至11月15日

時間：下午2:30-6:00

價錢：HK$398／二人用（另設加一服務費）

Giovanni Pina地址及電話：

尖沙咀梳士巴利道18號Victoria Dockside K11 Musea 2樓217號鋪

2755 1123

中環德輔道中135號華懋廣場II期地舖

2755 1088



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