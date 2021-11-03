東京貴族女子｜每個人也寂寞別胡亂找人填補　決定不愛更需勇氣

【東京貴族女子／水原希子】將近30，應是揮別青澀，邁入成熟、無限可能性的年紀，社會卻有着「沒有愛情、婚姻就沒有幸福」的框架，不過找個伴就必然幸福？單身卻快樂不來？



【東京貴族女子／水原希子】電影《東京貴族女子》改編自日本知名作家山內麻里子同名小說，將於11月11日上映。（《東京貴族女子》劇照）

電影《東京貴族女子》改編自日本知名作家山內麻里子同名小說，由新晉女導演岨手由貴子執導，將於11月11日上映。電影講述背景不同的兩個女生於東京的成長故事，藉主角對愛情的焦慮，帶出尋找自我與幸福的重要性。

不同愛情遭遇 卻同樣渴望被愛填補自己？



30出頭，鄉下女孩時岡美紀（水原希子飾）10多年前憑自身努力考入東京名門大學，家中拮据但為了留在東京，選擇在夜店工作以賺取學費，多年的都市生活不但讓她褪去土氣，亦慢慢變成幹練事業女生，不過內心渴望愛情的她卻與來自豪門望族的青木幸一郎（高良健吾飾）一直徘徊於曖昧狀態。

27歲出身自貴族的榛原華子（門脇麥飾）一直抱有「結婚就能得到幸福」的思想，卻在邁向30前被退婚，面對家人催促與朋友如跳傘步隊般踏入婚姻，榛原華子著急參加相親聯誼活動認識到青木幸一郎；因門當戶對的關係，二人相處不久便結婚，不過榛原華子卻對自己的幸福存在不確定。

▼▼▼【按圖看】《東京貴族女子》劇照，時岡美紀與榛原華子結緣，重新審視幸福定義？▼▼▼

+ 1

兩個背景相異女生結緣 重新審視幸福定義

時岡美紀與榛原華子因青木幸一郎結緣，榛原華子亦因此重新審視自己的生活。電影沒有大癲大肺，沒有兩女爭一男的爭吵場口，卻透過平實的節奏，兩個女生看待愛情、生活的態度，教人反思自己是否被困於社會無形框架之中，是等待真愛還是如大眾所期盼趕在30限期內結婚。

社會對女性存在不公道，彷彿女性盡早結婚就能過好的生活，步入3字頭但單身，更似是原罪。不過，幸福的定義又該如何界定？榛原華子與時岡美紀相遇後，榛原華子從對方的「世界」中看到不同可能性，漸漸意識到自己的婚姻並不幸福，於是決意離婚，過自己想要的生活。

【東京貴族女子／水原希子】時岡美紀與榛原華子因青木幸一郎結緣，榛原華子亦因此重新審視自己的生活。（《東京貴族女子》劇照）

每個人也寂寞 別讓他／她成為浮木

電影最後刻寫出榛原華子和青木幸一郎勇敢做自己的結尾，離婚後重逢的一幕，淡然相視一笑，縱然不再是夫妻，但彼此找到更適合自己的生活，心靈上的距離卻比從前更親密。

正如每個人都認為單身女生不快樂，卻沒想過將就找個伴或會更寂寞。愛情從不是一塊浮木，把另一個人抱着讓自己變好，要成就更好的生活，從不是依靠他人帶來的一切，而是自己一點點堆砌而成；每個完整而獨立的女生，都有敢愛的權利，也可敢於不去愛。電影中的時岡美紀和榛原華子，成長背景截然不同，卻努力生活，這樣已是自己心目中的「貴族女子」。

同場加映｜馬達・蓮娜｜張繼聰與周秀娜相愛卻糾纏過去 導演透露結尾有彩蛋

同場加映｜黃真真新作成《被偷走的那五年》續集？用僅有一天記憶悟愛在當下