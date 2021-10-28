黃真真新作成《被偷走的那五年》續集？用僅有一天記憶悟愛在當下

【黃真真｜《被偷走的那五年》】「想不通為什麼一睜開眼你就不是我的了！」是愛情電影《被偷走的那五年》的經典金句，男主角張孝全幫助女主角白百何尋找因車禍失去的5年記憶，繼而重燃愛火的感人情節，於當年上映時嬴盡不少口碑。

《被偷走的那五年》導演黃真真新作《不要忘記我愛你》發布預告及海報，電影將於2022年上映，劇情同樣講述一場失去記憶的戀愛，再次帶來催淚情感。



黃真真導演近日為最新執導愛情電影《不要忘記我愛你》發布首回預告及海報，並宣布於2022年上映。（《不要忘記我愛你》劇照）

《不要忘記我愛你》2022年上映 被指為《被偷走的那五年》續章？

電影《不要忘記我愛你》由劉以豪與娜扎領域主演，故事講述星玥（娜扎飾）與陸堯（劉以豪飾）的戀愛記憶只能保存一天，為了這場戀愛，星玥用日記方式將平日與陸堯的相處點滴一一記錄。

黃真真導演希望透過電影讓觀眾反思，如何談一場沒有「過去」和「未來」的戀愛？（《不要忘記我愛你》劇照）

預告中，星玥更寫道：

可能你會忘記我的名字，忘記你的承諾，忘記我們在一起的日子，但千萬千萬不要忘記我愛你

劇情雖然與《被偷走的那五年》無直接聯繫，但兩個故事都是有關記憶中的愛情與消失的記憶，浪漫中滲透着苦澀，因此被指為《被偷走的那五年》的續章。

電影《不要忘記我愛你》被指為《被偷走的那五年》的續章。（《不要忘記我愛你》劇照）

藉故事帶出「愛在當下」意念

星玥與陸堯的戀愛雖甜蜜，始終看不見未來，甚至連明天也無法預測，最後卻願意為彼此勇敢一次，抱有「就算你會忘記過去，也沒關係，請不要忘記我愛你。」的態度相愛。黃真真導演希望透過電影讓觀眾反思，如何談一場沒有「過去」和「未來」的戀愛？藉故事提醒每個人勇敢去愛與被愛，抓緊現有機會，珍惜與戀人相愛的當下。

▼▼▼【按圖看】黃真真新作《不要忘記我愛你》海報與劇照，海報呈現情侶的浪漫日常？▼▼▼

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