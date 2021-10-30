馬達・蓮娜｜張繼聰與周秀娜相愛卻糾纏過去　導演透露結尾有彩蛋

【《馬達．蓮娜》／張繼聰／周秀娜】成長是一個不斷尋找自我的過程，當中不乏出現孤獨感來襲的時候。電影《馬達．蓮娜》講述張繼聰與周秀娜兩個陌生人由相遇到相愛相知的關係，當面對過去與「新人」出現，到底會選擇放手重新開始，還是故步自封？



【《馬達．蓮娜》／張繼聰／周秀娜】電影《馬達．蓮娜》講述張繼聰與周秀娜兩個陌生人由相遇到相愛相知的關係。（《馬達．蓮娜》劇照）

從陌生、相遇到相愛相知 卻糾纏於過去回憶？

電影《馬達．蓮娜》現已正式上映，由張繼聰與周秀娜主演，故事發生在初春的澳門；失婚的馬達 （張繼聰飾）患有嚴重失眠症，於是擔任夜間的士司機解決失眠之苦，其中一晚接載了蓮娜（周秀娜飾），從內地到澳門打工的蓮娜日間擔任酒樓知客，晚上則是酒吧女郎，馬達因而當上蓮娜上下班的專用司機。兩個孤獨的陌生人從相處過程中產生微妙情感，但蓮娜卻未能釋懷過去的一切。

▼▼▼【按圖看】《馬達．蓮娜》劇照，電影早於上映前已口碑不俗，更是《香港亞洲電影節2021》開幕電影？▼▼▼

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電影劇本伴隨導演成長 記下淡然憂傷至情緒爆發

《馬達．蓮娜》由澳門新晉導演陳雅莉執導，全程在澳門拍攝，由創作劇本到完成製作歷時5年，其創作靈感源自於導演陳雅莉5年前與前度的一段故事。陳雅莉當年正值29+1，為未婚夫放棄到北京工作機會，及後卻發現兩者不能走下去，忍痛放棄。失戀伴隨失眠與暴肥情況，陳雅莉決定以寫劇本解鬱，追回失去的事業，後來釋懷過去戀情後遇到現任丈夫。

電影從一開始淡然憂傷，慢慢至情緒爆發的鋪排，符合真實人性情感。

當你失戀傷心嗰陣，唔會一嘢就爆，總係淡淡然。 陳雅莉

【《馬達．蓮娜》／張繼聰／周秀娜】《馬達．蓮娜》由澳門新晉導演陳雅莉執導，全程在澳門拍攝，其創作靈感源自於5年前一段瀕臨分手的愛情。（《馬達．蓮娜》劇照）

電影如人生 設「彩蛋」選擇結局

馬達與蓮娜在電影中相愛相知，陳雅莉導演則透露電影設有「兩個結局」，電影以二人在車站分開一幕作結尾，不過伴隨「彩蛋」，馬達於數年後主動聯繫蓮娜：「結局全憑個人選擇，希望馬達與蓮娜開花結果的觀眾可留下觀看「彩蛋」，至於希望故事帶有一點遺憾的，則及早離開影院。」

陳雅莉指，劇本陪伴於她成長，當初藉創作自我勉勵，現希望勉勵眾人學放手與重新開始，走出孤獨島。電影結局如人生一樣，取決於自我心態，縱然未有人保證結局幸福美滿，但踏出第一步嘗試放開過去，已能給予自己一個新機會。

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