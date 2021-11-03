CHANEL加價｜手袋新價錢出爐：「袋王」加價7千 哪款最保值？

【CHANEL／CHANEL手袋／加價／名牌手袋】CHANEL已於7月1日進行本年度第二次季節價格調整，想不到在短短4個月後，CHANEL又再加價，官方網頁亦已經更新價錢，當中不乏多款經典款式，Classic Flap30更甚至衝破$7萬，《01女生》以下整理加價款式，哪款最保值？



CHANEL加價｜手袋新價錢出爐，「袋王」衝破7萬 ？(hannah_quinlivan@Instagram)

袋新價錢出爐：「袋王」衝破7萬 即看哪款最保值？

CHANEL繼7月加價後，在短短4月內又加價，是次價格調整當中，多款經典款式加幅為10%至15%，包括一向人氣極高的Classic Flap Bag。

CHANEL於上次7月加價中漲幅最高的是Classic Flap Bag，Classic Flap Bag為CHANEL經典手袋Reissue 2.55的改良版，菱格壓紋配合雙C金屬扣及金屬鏈帶設計優雅而長青，故每次都會被列入加價袋款中，是次小號CHANEL Classic Flap Bag23就由HKD $56,200 加到HKD $63,800，足足加價 HKD$7600；而上次加價不少的中號 Classic Handbag CF25，也由HKD $61,000，加至 HKD $68,200，加價HKD$7200；而大號Classic Handbag也於是次加價中衝破$7萬，加幅超過HKD$7400。

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