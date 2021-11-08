光棍節優惠｜Monica Vinader雙11所有貨品75折　每日精選款式半價

【光棍節優惠｜雙11】戴上簡約首飾即時點綴造型，增加吸睛度與時尚感。深受小資女喜愛的Monica Vinader官方網站正進行雙11限時減價，所有款式75折，為入手的好機會。



【光棍節優惠｜雙11】Monica Vinader官方網站正進行雙11限時減價，所有款式75折。(Monica Vinader)

Monica Vinader所有款式限時75折

英國品牌Monica Vinader主打簡約，鑽石、寶石等元素搭配編織或18K白金鏈、玫瑰金鏈，造就精緻又不花巧的設計，成為日常穿搭好物。是次雙11減價中，Monica Vinader由即日起所有貨品75折，買滿HK$2,500即時7折，新手入門建議購買其標誌性Friendship系列手鏈款，多色編織手帶選擇，由原價HK$1,400減至HK$1,050；亦可選擇Fine Beaded Chain Bracelet，金色、銀色、玫瑰金色均減至HK$337.5，數百元就能入手到高質又簡約的首飾，相當抵買。

每日設精選款半價快閃

限時減價中，Monica Vinader每日提供快閃優惠，精選款式半價，每日減價款式亦不相同，故此一看中就要把握機會了。值得一提的是，Monica Vinader部份款式一向設有免費雕刻，減價期間亦提供服務，增加個人化設計，自用或送禮同樣得宜。

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