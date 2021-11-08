百搭波鞋也會穿出鄉土味？3大不敗穿搭：襯西裝褸、牛仔褲最穩陣

一雙球鞋永遠是最百搭的單品，隨著老爹鞋的崛起，球鞋不管搭什麼都不會有違和感，就算搭錯了，卻也產生一種另類的街頭對撞感，從搭配技巧到款式推薦，我們再次為你推薦本季最時髦的球鞋有哪些。



IT Girl 都怎麼搭配球鞋？

1. 不用多想 - 球鞋+牛仔褲

2. 球鞋+西裝

3. 天氣轉涼 - 球鞋+外套

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首先為什麼喜歡球鞋的原因：

我們喜歡球鞋的百搭，不管是夏天的簡便，或者秋冬的搭配層層疊疊，但一雙球鞋幾乎從不出錯，它能省去我們思考搭配的大量時間，小白鞋流行到現在，不就是因為它百搭又時髦嗎？

我們喜歡球鞋還因為它的舒適，在時裝周街頭，球鞋的出鏡率不要太高，模特們幾乎是人腳一雙，在趕場的時候非常好穿，時裝編輯們脫下了高跟鞋，換上的也是一雙又一雙的球鞋。

球鞋能讓比較正式的單品變得更加街頭感，我們在穿搭的時候一直提倡的對撞感，在球鞋上就可以很容易直觀地表現出來——比如搭配比較優雅的黑色長裙、印花裙，也不會覺得太正式或是過於柔美。

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IT Girl 都怎麼搭配球鞋？

不用多想－球鞋+牛仔褲

牛仔褲作為經典的單品之一，是打造率性的造型的首選。Veronika Heilbrunner 的這雙高幫的Air Force 1搭配牛仔褲，中和了Chanel斜紋軟呢外套的女性化特質。

球鞋+西裝

從上一季繼續延燒，It girl們最常見的街拍就是用西裝內搭一件簡單的T恤或是針織衫，再穿上一條直筒牛仔褲。西裝是人人都在準備入手的單品，尤其是格紋西裝。

天氣轉涼－球鞋+外套

一件針織裙外加一件外套的搭配，這樣搭配可以做到隨時增減衣服造型都能保持完整，卻也並不會失去層次感。及踝的超長外套容易沒有腰身，可利用斜跨包、顏色呼應營造層次感。抑或是利用今年最流行的腰包風潮，視覺上進行比例分割，形成腰線。

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【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：穿來穿去，我們最愛的還是百搭球鞋！三大球鞋穿搭重點大解析】