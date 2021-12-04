聖誕禮物推薦｜The Body Shop推全新限定系列　果香味持久最平$59

聖誕禮物推薦｜聖誕將至，是時候準備禮物與朋友交換心意；與其購入「有外表無內涵」的禮物，不如選以實用的身體護理產品？The Body Shop推出一系列聖誕限定產品，既能為皮膚保濕，亦充滿淡淡香味，男女合用，為聖誕送禮不敗之選。



聖誕禮物推薦｜The Body Shop推出一系列聖誕限定產品，既能為皮膚保濕，亦充滿淡淡香味，男女合用，為聖誕送禮不敗之選。（品牌圖片）

The Body Shop推3款全新聖誕限定系列產品

The Body Shop身體護理產品款式選擇多，產品亦設林林總總的香味，由淡淡然的蘆薈、乳木果到微甜香濃的水果味，應有盡有，每個女生都總能找到適合自己的香氣。

The Body Shop近日推出3款全新聖誕限定系列產品，包括蘊含橙花及玫瑰花香氣的優雅茉莉系列、甜美花果香的甜心梅子系列，以及香梨精華搭配草莓果香的繽紛香梨系列，分別設有浸浴磚、潤膚霜、身體磨砂膏、身體補濕乳酪、潤手霜等產品，亦設節日限定版身體護理禮盒，適合送禮之用。

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另外，也可選擇節日限定版潤手霜禮盒，售HK$129，共有繽紛香梨、甜心梅子、優雅茉莉3款30ml潤手霜，即時保濕雙手且香味宜人，適合平日放於手袋外出之用，相信朋友們絕不會嫌棄。

聖誕禮物推薦｜節日限定版潤手霜禮盒，共有繽紛香梨、甜心梅子、優雅茉莉3款30ml潤手霜，售HK$129。（品牌圖片）

精選$250內套裝禮盒 大推士多啤梨與蜜柑香氣

除節日限定禮盒，The Body Shop亦為平日的香味身體護理產品增設套裝，想穩陣起見的女生，可選杏仁奶蜂蜜、乳木果的香氣；若朋友偏好甜甜果香味道，特別推介士多啤梨與蜜柑兩種香氣，打開蓋後已嗅到果香味，香氣持久度高，塗抹少量潤手／潤膚霜於手後，如香水般一樣久久也不會散去。

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