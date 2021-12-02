名牌手袋｜LOEWE官網限時7折減價　必搶Balloon 、Puzzle人氣款

【名牌手袋／減價／LOEWE】對女生而言，手袋永遠不嫌多；隨FARFETCH、Mytheresa等外國購物平台展開減價潮，LOEWE官網亦正進行7折限時優惠，囊括多款人氣手袋，最平4千有找，相當抵買！



【名牌手袋／減價／LOEWE】LOEWE官網正進行7折限時優惠，囊括多款人氣手袋。(romaystyle@Instagram)

LOEWE官網限時減價 多款人氣手袋7折

LOEWE官方網站由即日起至12月26日進行減價，精選手袋、飾品、銀包7折，雖然優惠期超過半個月，但折扣優惠難得，應把握機會入手心儀單品。減價手袋方面，包括Balloon 、Puzzle Bag等人氣款式；Balloon Bag為2020春夏季款式，以氣球作設計靈感，呈水桶流線輪廓，並以兩種物料併砌而成，袋底飾有品牌logo，為低調之選，推出至今仍是品牌的火紅款式。帆布併棕褐皮質款式Balloon Bag由原價HK$18,900減至HK$13,230，耐用襟污糟，絕不容錯過。

【名牌手袋／減價／LOEWE】日劇《我要準時下班》女主角吉高由里子於劇中使用LOEWE Gate Top Handle Bag。（《我要準時下班》劇照）

Gate Top Handle Bag贏在容量與輕身 日劇女主角也選用？

另外，折後售HK$16,030的Gate Top Handle Bag也是值得入手的款式。手袋名字來自於其簡單細膩設計，袋身側面的鎖扣金屬別針、皮革條帶、馬鞍形翻蓋以及打結的前腰帶蝴蝶結成手袋賣點。另一特點在於其容量與輕身程度，用上小牛皮製成的Gate Top Handle Bag設3個分隔，兩邊內部隔層中間設拉鍊袋，足夠擺放日常所需品外，也可放下小筆記本；而Small Size重量只0.926 kg，即使揹上一整天也不會造成負擔，就連日劇《我要準時下班》女主角吉高由里子亦於劇中使用此手袋，具一定人氣。

▼▼▼【按圖看】精選LOEWE 10個減價手袋款式，囊括Balloon 、Puzzle Bag等多款人氣手袋，最平3千多有交易？▼▼▼

+ 5

（圖片及價錢只供參考，減價貨品數量有限售完即止。所有商品、價格以及活動詳情，均以官方資料為準。）

同場加映｜LOEWE名牌銀包入門首選 WOC鏈帶銀包當手袋最抵買？

同場加映｜日本女生熱捧Loewe短靴 Chloé百搭雪靴$3XXX 10款名牌短靴推介