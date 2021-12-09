CHANEL經典黑迷你包價錢一覽　1萬7內竟可入手？一袋難求必升值

CHANEL手袋2021︳CHANEL向來都是女生最愛的手袋品牌之一，即使每季不斷加價仍無減CHANEL迷對它們的熱情！最近名牌迷你包大行當道，而CHANEL推出多款的迷你包更引來瘋搶潮，多個經典款式成功俘虜不少CHANEL迷的心，當中經典黑的保值款更是超難搶購，迷你包的升值潛力絕不容忽視！



CHANEL推出多款的迷你包更引來瘋搶潮 (jennierubyjane@Instagram)

要數到名牌手袋最保值的品牌，相信除了一袋難求的愛馬仕外，CHANEL已成為升值潛力最高品牌的頭三位。按CHANEL的快速升值率計算，不少手袋在每個季度上升近12至15%，就連CHANEL Classic Flap Bag在香港價格亦已衝破6萬，未來迷你包的加價幅度相信亦會不斷增長。

以下為大家細數11款CHANEL必買經典黑迷你包，一文看清每款價錢及款式，看看那款正中你的心水，趁未加價前快點入手，早買早享受！

CHANEL經典鏈子晚宴包 NT$58,500（約HKD16,480）

這款絕對是晚宴必備的手袋款，以閃亮粒紋小牛皮打造，簡單的翻蓋設計配上雙C logo，穿上晚裝帶去晚宴顯大方優雅！

CHANEL經典鏈子晚宴包尺寸：8.5 x 10.4 x 4 cm（品牌圖片）

CHANEL鏈子小包 NT$58,500（約HKD16,480）

以錢包款打造而成的鏈子小包，平日出門只想輕便帶紙幣或是信用卡，不妨可以選用它！其鏈子設計亦相當矚目，以COCO及雙C logo的皮穿鏈設計，時尚度滿分！

CHANEL鏈子小包尺寸：9 x 12 x 3.5 cm（品牌圖片）

CHANEL鏈條圓餅包 HKD27,100

不想與別人撞款的話，這款圓餅包絕對值得入手！圓餅包的外圍加入了金屬皮穿鏈的外框，大大增強了手袋的設計感，鏈條還有可愛的小金球點綴，教人如何不愛它！

CHANEL鏈條圓餅包尺寸：17 x 14 x 2.4 cm（品牌圖片）

CHANEL迷你垂蓋金鏈邊框手袋 HKD32,100

這款垂蓋手袋加入了加入CHANEL 19大菱格紋的元素，皮穿鏈的粗金屬鏈條整個圍著手袋的邊框，帶出外絕對會非常亮眼。

CHANEL迷你垂蓋金鏈邊框手袋尺寸：11 x 15 x 4.5 cm（品牌圖片）

CHANEL迷你垂蓋小羊皮手袋 HKD32,100

經典的小羊皮翻蓋包當然亦有推出迷你版，作為CHANEL迷除了要擁有一個普通尺寸的經典款，迷你版亦很值得收藏。

CHANEL迷你垂蓋小羊皮手袋尺寸：13.5 x 17 x 8 cm（品牌圖片）

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