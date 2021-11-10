嚴選15個精品手袋不敗款　Chanel、Dior、Gucci、LV傳承名牌經典

無論是手拿包、手提包、郵差包、斜背包還是大背包，包包款式不斷地變化，更精確的說，這些包袋形式上一直在改變，代表社會對時尚和文化所定義的風格，即使放置物品方便攜帶的功能從未改變。特別是名牌手袋以一眼就能被認出的輪廓，成為品牌代表性標誌性的象徵，也或許，是這些包包影響時代風格，迫使時尚大師為之設計相輔相成的服裝。以下15個包包通過了時間的考驗，塑造了風格的含義，永遠成為全球時尚經典的其中一部分。



雖然每年每季也有新款手袋推出，即使引起一時熱潮，但始終敵不過以下15款地位屹立不倒的經典手袋！（點擊放大閱讀）▼▼▼

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Chanel 11.12 包

這款經典的Chanel包，實際上不是Gabrielle Chanel 女士於1955 年創造的2.55包，而是老佛爺Karl Lagerfeld卡爾拉格斐於1983 年對2.55包的重新詮釋。許多人稱為「Chanel Classic Flap經典口蓋包」，更多人稱為「Coco包」。因為它還在工廠時的貨號編號是A01112，Chanel內部員工為它改暱稱為11.12，如今這款包有多種不同的顏色和尺寸，擁有雙 C 扣、金屬鏈帶上的交錯皮革特徵，也讓老佛爺一舉成名，如此受歡迎和搶手的經典產品，11.12包在二手市場仍然能保持著它的價值。

Balenciaga City包

你可能知道這款前衛但柔美的包包就是「機車包」，其實它在巴黎世家 Balenciaga 的正式命名是Classic City。當時該品牌的首席設計師 Nicholas Ghesquière 於 2001 年創作了這件作品，令公司管理層感到沮喪，認為它太軟，缺乏結構。在設計師的堅持之下，公司只答應製作 25 個手袋，用於時裝秀並分發給知名模特兒使用。這個包包沒有Logo、輕盈、容量大，引起了名模Kate Moss的注意，她要了一個，並經常在公開場合使用，讓這個手袋立即成為時尚必備品。顯然，設計師在設計手袋方面有相當強的能力。

Louis Vuitton Horizon 55四輪登機箱

Louis Vuitton自1896 年以來一直在生產的行李箱堪稱傳奇，將旅行變成了另一種時尚形式，以其他品牌尚未複製的方式壟斷市場。Horizon 55 Mon Monogram由公認為當代最具影響力的工業設計師Marc Newson設計，設有可伸縮手柄的大型外置拉桿，內部結構完全平坦、空間格外寬敞，每一個細節均體現了創新與輕巧的特質，包括全新的TSA鎖扣，以及LV設計最舒適的滾輪，成為現今最受歡迎的旅行伴侶之一。

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Céline Luggage Tote

Céline這款包在2010年首次發表時引起了大量討論，像是這款包的結構——四四方方且不常見——及其有趣的成名之路。Luggage Tote 起初隨手可得，並不特別受歡迎，幾年後重新推出，立即引起了Mary-Kate Olsen與Ashley Olsen歐爾森姊妹等名人的注意。正如她們所說，其餘的款式都是歷史重演。

Hermès 柏金包

許多人認為Hermès Birkin是卓越頂尖的包包，手袋的故事也一直令人津津樂道。1984 年女演員珍柏金（Jane Birkin）在從巴黎飛往倫敦的航班上，與Hermès CEO Jean-Louis Dumas 相遇，抱怨說作為年輕的母親，找不到適合自己需要的包，而獲得了一個為她設計的媽媽包。正如傳說中的那樣，柏金包以簡單的矩形形狀，形成柔軟寬敞的長方形手提包袋，帶有拋光翻蓋和馬鞍形針腳，還有專門的奶樽空間，是一款容量夠大又時尚的包包。

Dior 馬鞍包

Dior Saddle的首次亮相是John Galliano在2000年春夏系列的設計，不久之後成為時髦時尚愛好者的最愛，比如潔西卡派克（Sarah Jessica Parker）在《色慾都市》扮演的凱莉布雷蕭 (Carrie Bradshaw）的角色。有趣的是，這款包最近重新推出，作為 Maria Grazia Chiuri 2018 秋冬和 Kim Jones 的 Dior Homme 系列的一部分，搭配「D」型馬鐙式磁扣和馬鞍形翻蓋，把手綴以「CD」logo，洋溢現代氣息。

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Louis Vuitton Speedy

LV此款式於1930年以「Express」之名推出，靈感源自於當時快速的交通，使用柔軟的Monogram老花帆布製成是最大特色，加上皮革卷邊手柄及標誌刻紋掛鎖，傳承Louis Vuitton的雋永經典。它有三種不同的尺寸，30、35、40cm，在 1950 年代，女星柯德莉夏萍（Audrey Hepburn）要求產品風格更緊湊，這一要求導致了 Speedy 25 的誕生。

Hermès Kelly包

1930 年代，Émile Hermès的女婿Robert Dumas繼任Hermès掌門，以大膽和現代主義的風格，創造了帶肩帶的女式包袋。在1950 年代後期，荷里活明星嘉麗絲·姬莉（Grace Kelly）轉為摩納哥王妃，曾被拍到將包包蓋在肚子上以掩蓋她懷孕的早期跡象，讓這款手袋一舉成名，並更名為 Kelly。

Prada 尼龍背包

即使是背包也能創造歷史——特別如果是由設計師Miuccia Prada 創造的。她於 1984 年發布了標誌性的尼龍產品，讓許多將尼龍和背包視為高級時裝對立面的人感到困惑。毋庸置疑，該產品迅速引起了人們的注意，如今，它被認為是金錢可以買到的最豪華的背包。尼龍背包採用混合不同素材，以優質Saffiano皮革飾邊，加上金屬三角形標誌，展現現代魅力和雋永優雅格調。

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Proenza Schouler PS1包

PS1包可以說是第一批透過blogger等有網絡影響力的人在網絡成名的手袋之一，這款經典提包由 Jack McCollough 和 Lazaro Hernandez 於 2008年設計，品牌名稱Proenza Schouler來自他們母親婚前姓氏。尺寸和顏色相當豐富的PS1，最初旨在作為「反 IT 包」，故意缺少明顯的Logo標誌，並避免走秀，依然憑著設計本身成為時尚界的永久必備品。

Gucci Jackie包1961

Gucci 手提包中最具代表性的Jackie 1961系列，以其彎曲的半月形和標誌性的活塞硬件而聞名，擁有一系列尺寸、顏色和材料中以現代風格重新演繹。最早是在1950 年代發表，一直佩戴在前美國第一夫人賈桂琳（ Jackie Kennedy Onassis ）的手臂上，因為她的使用讓此包受人喜愛，以至於 Gucci 決定在 1960年代以她的名字重新命名。

Longchamp 摺疊包

這個包包可能會引起人們的注意，畢竟與前面提到的相比，價格非常實惠，甚至可以在Amazon上買到。Longchamp品牌 CEO Philippe Cassegrain在1993年創作出 Le Pliage 系列手袋，受日本摺紙藝術啟發，擁有可摺疊的輕盈設計，成為全球流行之選。Le Pliage包因其實用性而成為品牌最著名的產品，雖然不夠奢華貴氣夢幻，但它無疑是相當具有代表性的包，甚至可以說它是全球最多人知道的包包之一。

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Coach Kitt 斜揹包

任何對時尚感興趣的人都會聽過美國的Coach，這款斜揹包Kitt Messenger Crossbody有不同的顏色和款式可供選擇，是品牌更現代的設計之一。設有許多不同的口袋，價格又相當實惠，很難想到一個像它一樣更容易識別的包包。

Fendi Baguette

Silvia Venturini Fendi 於1997年創造了 Baguette，旨在為時尚達人提供一個可以輕鬆夾在腋下的包包，就像法國人攜帶日常麵包一樣——這就是產品名稱的由來。再一次，美劇《色慾都市》幫助此包款提升到更高的知名度，凱莉遭到搶劫卻仍對歹徒強調「這個包不是你的包，是Baguette」。

Dior Lady Dior包

前法國第一夫人貝娜黛特席哈克 (Bernadette Chirac)於 1994年首次將這款手袋贈送給英國戴安娜王妃，以彰顯法國人對優雅的執著追求。這款包包的Cannage絎縫圖案，是受到Dior高級時裝秀時所坐的拿破崙三世式椅子的籐編工藝所啟發。搭配造型圓潤的把手和D.i.o.r吊飾，至今這款包仍然是標誌性單品。

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【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：時尚史上最具代表性的15個經典包】