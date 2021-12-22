TORY BURCH官網手袋低至6折　2件起折上折：人氣斜揹袋$2XXX

【名牌手袋｜減價｜TORY BURCH】TORY BURCH款式時尚，定價親民，為不少女生熱愛入門級品牌。TORY BURCH官方網站近日進行減價，精選手袋款式低至6折，更提供折上折優惠，是入手好時機！



TORY BURCH官網低至6折大減價 2件起折上折

TORY BURCH官方網站限時減價，精選斜揹、Tote bag手袋款式低至6折，買兩件減價貨品享額外9折；3件或以上額外8折，相當抵買，即使自己未能選買多個款式，與朋友夾單也是一個不錯選擇。

【名牌手袋｜減價｜TORY BURCH】TORY BURCH官方網站近日進行減價，精選手袋款式低至6折，更提供折上折優惠；Walker Satchel容量大減價後只HK$4,585入手。(TORY BURCH)

實用之選，可選擇Walker Satchel，不但容量大，兩個格層間更設拉鏈格層，可擺放銀包、手機等日常物件，安全穩陣；另外也可手挽、斜揹及側揹使用，方便配襯不同造型，原價HK$6,550，減價後只HK$4,585。

【名牌手袋｜減價｜TORY BURCH】特別推介Mcgraw水桶袋，特別在於其車線設計選以撞色元素，為手袋增添重點。(TORY BURCH)

特別推介Mcgraw水桶袋，以小牛皮製成，設計簡約不花巧，袋身僅設品牌Logo，不過特別在於其車線設計選以撞色元素，為手袋增添重點，同時更搶眼；手袋雖沒有拉鏈設計，但設啪鈕及金屬扣作開合用途，大增時尚度，原價HK$4,150，減價後HK$2,905。

此外，人氣Kira Chevron系列也包括於是次減價促銷之中，包括迷你手袋、Circle Bag以及Camera Bag，袋身均設斜紋設計，配合品牌金屬Logo，簡約之餘也極具辨識度。

▼▼▼【按圖看】精選TORY BURCH 15個減價手袋，囊括人氣Kira Chevron系列，必買Mcgraw水桶袋。▼▼▼

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（減價貨品數量有限售完即止。圖片及價錢只供參考，所有商品、價格以及活動詳情，均以官方資料為準。）

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