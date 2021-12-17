聖誕好去處｜鰂魚涌新熱點打卡度高　即席製松露意粉滿足視覺味覺

【聖誕好去處｜鰂魚涌】聖誕、除夕將至，必定要與閨密、另一半以美食來慶祝節日，鰂魚涌新熱點The Sixteenth集結意大利餐館、露天酒吧連花園、主打壽司的日本餐廳，以及手卷及清酒酒吧4間特色餐廳，總有1間合口味，其中3間餐廳更設聖誕及除夕盛宴，價錢合理，或可成為你的節日慶祝選擇。



【聖誕好去處｜鰂魚涌】鰂魚涌新熱點The Sixteenth集結意大利餐館、露天酒吧連花園、主打壽司的日本餐廳，以及手卷及清酒酒吧4間特色餐廳。（品牌圖片）

鰂魚涌新熱點The Sixteenth 集結4間特色餐廳

The Sixteenth位於鰂魚涌太古坊，為餐飲集團Pirata Group的最大型餐飲項目，佔地18,000平方呎，The Sixteenth的命名與其所在樓層無關，而是向香港第16區的鰂魚涌作出致敬；內裡劃分成4個區域作不同形式的餐飲概念餐廳，環境氣氛極美，絕對可在內享受1個愉快體驗。

【聖誕好去處｜鰂魚涌】La Favorita提供傳統意大利經典菜式，裝潢設計充滿艷麗色彩。（品牌圖片）

意式餐館：La Favorita

La Favorita的裝潢設計充滿艷麗色彩，具有不同顏色風格的地毯、壁架、帶垂墜感的窗簾和特別訂製的燈具，其靈感源自20世紀60年代的意大利歌劇院，營造出富麗堂皇的感覺；La Favorita提供傳統意大利經典菜式，除了紙包烤比目魚、1公斤佛羅倫斯牛排之外，不妨一試餐館主打的手製意大利麵，例如龍蝦闊條麵和巨輪芝士煮松露意粉，龍蝦闊條麵以原隻龍蝦製成，份量多；巨輪芝士煮松露意粉則會由餐館員工即席在餐桌旁用上巨型芝士輪製作，最後刨上新鮮黑松露片，帶來視覺與味覺上的滿足。

La Favorita近日亦推出聖誕及除夕盛宴，分成Brunch與晚餐時段，囊括吞拿魚蛋黃醬牛肉、西班牙小酸豆Vitello Tonnato Della Domenica、巨型水牛芝士伴西西里蕃茄、巨輪芝士煮松露意粉、龍蝦闊扁麵及甜品等精選菜式，Brunch每位HK$548，可加配無限添飲；晚餐則由HK$690起。

【聖誕好去處｜鰂魚涌】Honjokko內掛滿了和風紙傘及手繪屏風，提供聖誕及除夕Brunch、晚餐；12月25至27日、12月31日、1月1至2日設Brunch、12月24至25日設聖誕晚餐、12月31日設除夕晚餐。（品牌圖片）

壽司俱樂部：Honjokko

Honjokko內掛滿了和風紙傘及手繪屏風，裝潢高雅精緻。餐廳主打精美壽司，每一道菜都是單獨在料理台製作，其中推介黑松露油甘魚壽司、日本和牛海膽壽司，前者味道香濃；後者口感像奶油般，相當creamy；餐廳亦提供坊間日本餐廳罕見的無飯壽司卷，適合一眾不吃澱粉的女生。另外，特別推介甜品Yuzu Chocolate Soufflé，如同巨型心太軟，一切開就有如熔岩般的柚子朱古力流出，配上雪芭，冷熱交融，甜而不膩。

聖誕、除夕期間，Honjokko提供Brunch與晚餐套餐，精選菜式包括黑松露昆布漬鯛魚配以特調的黑松露醬油、和牛Wagyu Beef Tataki配以西班牙辣肉腸油、搗碎的什錦胡椒和烤米粉、節日壽司拼盤以及多款熟食及燒烤料理、甜品；Brunch每位HK$680，可加配無限添飲；晚餐每位港幣HK$680起，可加配清酒及餐酒。

【聖誕好去處｜鰂魚涌】提供聖誕及除夕Brunch、晚餐；12月25至27日、12月31日、1月1至2日設Brunch、12月24至25日設聖誕晚餐、12月31日設除夕晚餐。（品牌圖片）

手卷酒吧：TMK Funk & Rolls

TMK Funk & Rolls以音樂為靈感，主打日美料理，包括經典菜式TMK壽司卷、招牌手卷、Nori Bowls，也提供一系列清酒、梅酒、日本威士忌、調酒和生啤等。聖誕、除夕Brunch每位HK$348；晚餐盛宴每位HK$420，可加配無限添飲，精選菜式包括香辣芫荽乳酪醬炸雞Karaage、香辣柚子蛋黃醬招牌TMK椰菜沙律、三文魚或和牛Tataki、壽司拼盤、炸香蕉Fried Banana和Poppin' 雪糕。

戶外露天酒吧和花園：Tempo Tempo

Tempo Tempo為戶外露天酒吧，提供氣泡香檳雞尾酒、馬提尼、酸酒、Old fashioned等各式各樣的酒類，也設pizza、迷你漢堡、意大利傳統吐司等主食，雖然沒設聖誕套餐，但美酒佳餚配合兩旁檸檬樹及面向城市景色，感覺非常放鬆，也非常適合節日慶祝。

同場加映｜平安夜好去處2021 | 情侶浪漫精選：3大平安夜活動推介添氣氛

同場加映｜聖誕禮物推薦｜一站買齊美妝、特色食品禮盒 貼心設男朋友等候區