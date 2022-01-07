CELINE 2022春季系列手袋：腋下袋簡約百搭　心形款成大熱必搶？

【名牌手袋／CELINE】早前網上瘋傳一名女子隨身手袋被港鐵車門夾住多站、手袋仍完好無缺的影片，有網民認出手袋為CELINE經典Classic Box，以致本身已是大賣款式的Classic Box及其品牌出品獲更多人留意。最近，CELINE為2022春季手袋系列引入新圖案設計CUIR TRIOMPHE，替人氣款式注入新元素，也帶來新設計，獨特外形正中一眾少女心。



【名牌手袋／CELINE】CELINE為2022春季手袋系列引入新圖案設計CUIR TRIOMPHE，替人氣款式注入新元素，也帶來新設計。（品牌圖片）

CELINE 2022春季手袋系列登場

CELINE 2022春季系列重新塑造標誌性的凱旋門圖案，將其融為手袋設計的一部份；繼復古化妝箱、Ava Bag圓弧設計成大熱，CELINE今季手袋款式亦不僅局限於方正輪廓，增設心形、橢圓形等，為造型增添新意。

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OVAL BAG與CELINE HEART為今季主打款式；前者OVAL BAG將小皮具系列中的肩帶錢包放大，設光滑小牛皮和草編材質，並加入金屬搭扣於肩帶中，而手袋兩側有縫線凱旋門標誌，更為精緻。

後者CELINE HEART為心形輪廓，附有手柄及可拆卸及可調節的皮革肩帶，供手挽、肩揹及斜揹使用，方便配合不同穿搭造型；心形手袋設啡、紅兩種百搭色調小牛皮材質選擇以外，也設棕褐色蓬鬆連毛羊皮材質，造型可愛，配合柔和色調，輕鬆增添一份溫暖及Girlfriendable感覺。

平實型女生，則可選擇SHOULDER BAG，提供黑色、橄欖色、象牙色和紅色4色選擇，以光滑小牛皮製成，拉鏈開合令手袋空間更寬敞，能放置更多日常物件；而袋身僅設CUIR TRIOMPHE圖案，簡約而不失優雅，即使用以配襯素色上衣與牛仔褲等休閒造型，亦已非常吸睛。

▼▼▼【按圖看】更多CELINE 2022春季手袋系列款式，今季CELINE為人氣FOLCO 增添光滑小牛皮材質，也推出鉚釘款式，令凱旋門圖案更立體？▼▼▼

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