5款小資女精品頸鍊推介　GUCCI、Tiffany簡約秀氣首飾千元有找！

對於有點單調的穿搭，如何一秒時尚起來？最好的辦法就是透過飾品來點綴啦！小編也特地為你整理出「千元可收」的精品項鍊清單，喜歡，就撒嬌讓另一半買給你吧！



5款小資女精品頸鍊推介（IG@apmmonaco）

首飾能不經意地為穿搭加分，以下為妳推薦5款$3000以下的「入門級」精品項鍊！（點擊放大閱讀）▼▼▼

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SWAROVSKI Infinity 項鏈

喜歡bling bling風格你，請直接投入SWAROVSKI施華洛世奇的懷抱中吧！品牌中最經典的Infinity 項鏈，以象徵「無盡」的符號搭配鍍白金色飾鏈，代表「永恆的愛」，在象徵「無盡」的符號裝飾上綴有一顆白色Swarovski水晶，注入耀眼的浪漫巧思。

Georg Jensen 喬治傑生 OFFSPRING 項鍊

喬治傑生這款OFFSPRING 項鍊，使用了兩環相扣的設計，較大的環形庇護環繞著小環，用來象徵愛與依存間的力量，環環相扣之下，簡潔又不失優雅的設計，小巧的它，精緻地讓人著迷。

APM 彩虹字母可調節項鍊

提到字母項鍊的時候，大家第一秒想到的品牌，肯定就是APM了吧！以這款飾有彩色石粒的字母A可調節項鍊，以多彩造型詮釋前衛風格。可根據搭配隨心調節長度，純手工製作的它，更傳遞出一股手作魅力。

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GUCCI 愛心吊牌銀飾項鍊

這條經典的愛心吊牌銀飾項鍊，採用925銀製成的項鍊，一面是素面的簡約設計，另一面則是壓上GUCCI商標，秀氣又有個人風格。

Tiffany&Co. Elsa Peretti® Open Heart 鏈墜

象徵幸福的小藍盒，任誰都很難抗拒呀！除了品牌小有名氣的T系列外，他們家的純銀系列也是非常適合做為入門款唷。像是這條簡約動人的 Elsa Peretti Open Heart 鏤空心形樣式，歌頌著愛情的美好，優雅又有少女心。

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