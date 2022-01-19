秋冬5個風衣穿搭技巧　掌握大褸長度、配搭長褲即變九頭身模特兒

風衣根本是女孩在秋冬的好搭檔，入手一件適合自己身型的風衣，在日常隨意搭配都充滿高級感，重點是還能顯瘦、顯腿長！



風衣怎麼挑選、怎麼穿搭，本篇 5 個技巧做好筆記，讓整個秋冬充滿英倫街頭風！

風衣應如何挑選，配搭哪些造型最好看？5個簡單技巧教你輕鬆carry這個時尚單品！（點擊放大閱讀）▼▼▼

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膝下擺長

風衣擺長落於膝下到小腿肚，是最能展現腿長與纖細感的絕佳位置，才不會讓風衣顯得厚重，把身材吃掉了！如果真的很想長到腳踝的風衣，建議可以搭配高跟鞋、馬丁靴等有份量又有高度的鞋款，拉長身材比例又提升氣場，一舉兩得！

衣襟敞開

歐美街頭的風衣造型感，經常將衣襟扣起並束起腰帶，不過套用到亞洲人身上有可能會顯得臃腫，而且在港、台的潮濕天氣中，實在太悶熱啦！若將風衣自然敞開穿，也能讓穿搭更有層次感，顯高的同時又飄出滿滿時髦韻味。

H 型風衣

筆直的「H 型風衣」最適合亞洲女孩！因為選擇寬鬆、材質份量感太重、或傘型剪裁的風衣，如果身高不夠實在撐不起來，反而容易被風衣吃掉身材。而修長的「H 型風衣」，會讓女孩看起來輕盈又帶著清新氣質，且高級感和氣場顯得十分俐落！

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搭配休閒款長褲和百褶裙

風衣本身就有一些嚴肅氛圍，因此搭配上較為休閒的寬褲、牛仔褲來做平衡，都能讓舒適感和時髦度同步提升，輕鬆自帶高級感！近幾年風衣也不侷限在褲裝搭配，除了直接搭配洋裝，穿上百摺傘裙並把風衣扣起來做收腰，看起來也會高級有細節和層次。

異材質疊穿

韓劇「愛的迫降」中尹世理根本是時尚穿搭教科書，其中穿著 Bottega Veneta 皮質與布料拼接的異材質風衣，讓整體造型更吸睛且充滿氣場！即使風衣本身不是採異材質剪裁，也可以運用兩件不同材質的風衣撞色疊穿，絕對時髦感爆棚，凡人也有巨星氣場！

風衣根本是秋冬中，讓人每天最期待的穿搭單品，穿上與脫下的那一刻都充滿氣場與時尚感，而喜歡風衣穿搭的你，更可以運用基本的洋裝、牛仔褲、衛衣、針織衫等秋冬必備單品，變化出一周風衣穿搭，簡單速成的隨性優雅！

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【本文獲「WIW - Women In Work」授權轉載。】