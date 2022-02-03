經典千鳥格3種簡易慵懶穿搭　襯皮革、運動衫穿出不經意的高質感

流行時尚瞬息萬變，許多復古的單品在輪迴後就會強勢回歸，然而經典的設計無論何時何地都依然能散發其誘人的魅力，像是「千鳥格紋」早在百年前就已蔚為風潮，時至今日卻依然被時尚圈所喜愛。想知道如何穿出迷人風範？接著看下去就對了！



千鳥格是一個由格紋或者四角形狀組成的雙色紡織花紋，於 19 世紀左右，在英國上流社會流行開來，因此在歐美相當受到歡迎，特別在大衣、外套上經常被使用，給人高貴優雅的氣質。

經典千鳥格3大穿搭攻略，平日穿上華麗大衣總覺得過於隆重，但其實只要配搭運動裝就能換變成平易近人的Athflow風格。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 6

格紋 x 格紋

一致性的 one-tone 搭配永遠是懶人的穿搭首選，利用千鳥格細小易讓人產生錯視的特色，遠遠看來以為是黑白色的搭配，走近一看才發現格紋的細節。比起顯眼的大格紋，千鳥紋細緻的紋路顯得更加高級有質感，搭配上時髦的高領毛衣讓整體氣場顯得高貴許多。灰色毛衣給人低調神祕的魅力；亮色系的選擇則給人活潑開朗的形象，在沉悶的冬天穿著特別迷人。

同場加映：Dior秋冬暖灰色手袋Top 8 半月包、小方包、手機收納袋8千帶回家（點擊放大閱讀）▼▼▼

+ 19

格紋 x 皮革

當優雅的格紋遇上狂野的皮革，碰出令人意想不到的火花！一身 all black 的打扮給人高冷帥氣的感覺，但同時也讓人感到有些距離，這時披上一件千鳥紋大衣不僅緩解冷酷的氣場，還能夠撐起氣勢磅礡的態度！若將大衣扣起則呈現知性的氣質，這時配件的挑選就會直接影響風格的表現，像圖中模特選用鮮艷的皮革手套及踝靴作為亮點，讓原本溫柔的造型瞬間俐落不少。

同場加映：修飾身材神器「膝下靴」4種穿搭提案 全黑造型、短上衣修長顯瘦（點擊放大閱讀）▼▼▼

+ 20

格紋 x 運動衫

因為疫情的影響，講究舒適而大受歡迎的 athflow 風格就此席捲全球。許多名人都會將成套的運動服與大衣做結合，不僅簡單舒服還能塑造時尚的造型！而使用千鳥紋大衣做搭配時，比起一般的黑、駝色款式帶來的正裝感，格紋所營造出休閒的氛圍更適合在日常穿著，慵懶中帶點時尚的風格相當適合秋冬。

Dappei 結語：

格紋的形式有相當多種，千鳥紋就是其中一種時尚的代表，喜愛歐美風格的女孩很推薦嘗試看看！



同場加映：銀包風水學｜11個增強財運免漏財的禁忌 想財政穩健推薦用這色！（點擊放大閱讀）▼▼▼

+ 16

同場加映：秋冬「洋蔥式」穿搭｜必備襯衫、薄高領、牛仔褸多層次KO日夜溫差（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 8

延伸閱讀：

經典學院風席捲歸來！復古文青豈能錯過「菱格紋單品」，輕鬆營造知性感，讓秋冬穿搭煥然一新！

歲末「派對穿搭」提案！不敗的黑色洋裝、時髦大衣、西裝外套 ⋯ 10 樣耍辣單品推薦

原文：歐美名人 IG 版面絕對有！經典「千鳥格紋」簡約帶出高質感，athflow、Smart Casual 風格穿搭攻略

【本文由「dappei 搭配 - 穿搭社群 & 流行生活網」授權提供。】